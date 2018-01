Какво ще се промени, когато България въведе еврото?

dissidentbg 12 Януари 2018 11:43 MOPT 12 Януари 2018 11:36

Когато се въведе еврото ще разбереш, кон боб яде ли.



А това:

Ще може да се получават по-евтини кредити

е пълна глупост. Кредит си е кредит и е с фиксирана лихва и никой не взема кредит в евро за да го обменя в левове.



Ето как датчаните обясняват защо не искат еврото:



http://www.lovenshule.dk/hvorfor-er-danmark-ikke-med-i-euroen/



За съжаление е на датски, но има много информация и на други езици. Само потърси и прочети. Ще преведа само следното:



Vi har nemlig i Danmark haft muligheden for at devaluere vores valuta. At devaluere vores valuta betyder, at vi gør den mindre værd og derved vores varer billigere. På denne måde er vi pludseligt mere attraktive at handle med for udlandet, der vil købe flere af vores varer. Det har både Sverige og Kina gjort sig meget i og øget deres eksport ganske væsentligt af denne grund.



Ние в действителност сме в състояние да девалвираме валутата ни. Да я девалвираме означава, че я правим с по-малка стойност. Така веднага ставаме по-атрактивни при търговия с други държави, които купуват стоката ни. Това го правят и Швеция и Китай много пъти с което повишват значително износа си.



Vi har i Danmark i store træk ikke benyttet os af muligheden – men den har været god at have. Andre lande, der er med i EU samarbejdet og som i dag er i problemer som fx Portugal, Spanien og Grækenland kunne have haft stor gavn af muligheden for at devaluere deres valuta. En mulighed, de altså ikke fik.



