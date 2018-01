"Формата на водата" взе наградата на американските кинокритици Филмът „Формата на водата” (The Shape of Water, 2017) на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо (на снимката) получи голямата награда на американските кинокритици от САЩ и Канада – „Изборът на критиците”, в категорията „Най-добър филм”, съобщи БГНЕС.



23-тата церемония по раздаването на наградите в Санта Моника, щата Калифорния се проведе тази нощ. Конкуренти на „Формата на водата” бяха „Три билборда извън града” (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), „Дюнкерк” (Dunkirk), Call Me by Your Name, Lady Bird, Get Out, Darkest Hour, The Florida Project, The Big Sick и The Post.



Филмът на Дел Торо имаше номинации в 14 категории и получи 4 награди, включително за най-добра режисура. Най-добър актьор стана Гари Олдман за ролята на Уинстън Чърчил в Darkest Hour, а сред актрисите победи Франсис Макдорманд за участието си в „Три билборда извън града”. За поддържаща роля бяха отличени Сам Рокуел и Елисън Джени. Преди седмица същите актьори получиха и награди „Златен глобус” в същите категории.



За най-добър чуждестранен филм беше определена творбата на германския режисьор Фатих Акин Aus dem Nichts („От нищото”). Наградите „Изборът на критиците” се присъждат от асоциацията на кинокритиците, работещи в САЩ и Канада за телевизията, радиото и интернет изданията. Професионалното обединение включва около 250 души и се смята за най-голямата организация от такъв род в Северна Америка.



СНИМКА: ЕПА/БГНЕС

