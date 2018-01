Аристо 11 Януари 2018 23:41

„Scent of a woman“ - “Усещане за жена“

е драматичен филм от 1992 г. с Ал Пачино,

римейк на „Ухание в мрака“ от 1974 г.



Мдааа



Възрастния партньор няма защо да се напъва,

да показва, че му призлява от „това“ ухание/усещане.

Като че сега за първи път го усеща.



Първо, щото средствата за „уханието“

ги разписва неговата дружина.



И ако му е неприятно - да ги спрат, бе.

Що ги дават, пък не контролират, когато

са от труда милиони данъкоплатци?!

И сега - неприятно било scent of ...



И второ, може ли да му прилошава само

от едно ухание/усещане без break-in?!

Затова ще танцува, ще търпи - EU present ли, present ...



Браво Комарницки



