Хиляди граждани се включиха в протеста против строителството в Пирин /видео/

booklearned 11 Януари 2018 19:02



Всеки който го касае красотите на Пирин и не само пуснете му това;





gis@government.bg







Dear Prime Minister, I urge you to save the Pirin World Heritage and EU Natura 2000 site by reverting the changes made to the current management plan of Pirin National Park on 28 December 2017 that open almost half of the park for construction and logging. Sincerely Илия Вълков,Всеки който го касае красотите на Пирин и не само пуснете му това;gis@government.bgDear Prime Minister, I urge you to save the Pirin World Heritage and EU Natura 2000 site by reverting the changes made to the current management plan of Pirin National Park on 28 December 2017 that open almost half of the park for construction and logging. Sincerely