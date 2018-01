Тръмп иска да променя законите за клевета на САЩ Снимка БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп възнамерява да проучи възможностите за промяна на американското законодателство за клевета, съобщава БГНЕС. Той казал това след заседание с министрите от своята администрация.



Повод за изразеното намерение е публикуването на една особено критична към неговата личност и неговото управление книга, която получи голям отзвук в страната. Става дума за книгата на журналиста Майкъл Уолф „Огън и ярост: В Белия дом на Тръмп“ (Fire and Fury. Inside the Trump White House).



"Ще разгледаме внимателно законите на нашата страна за клевета, така че човек, за когото някой ще каже нещо лъжливо и дискредитиращо, да може да получи защита в нашите съдилища", заяви държавният глава след първото заседание на своя кабинет през новата година. „Не можете да заблуждавате, да казвате умишлено неверни неща и в същото време да се усмихвате, когато парите пристигат по банковата ви сметка“. „Нашите сегашни закони за клеветата са измама и срам – те не отразяват нашите американски ценности“, добави той.



