Руснак открадна бутилка вино, след като влетя в магазина с БТР

Stimpy 11 Януари 2018 11:02 Las Vegas shooting kills at least 59 in deadliest ever US gun attack

Илюстрация на "American Dream - the land of free"



Та да питам 59 ззстреляни или бутилка вино ? не чакам отговр от промити мозъци