10 Януари 2018 21:14

Бивш руски полицай обвинен в убийството на 81 души

US police kill 29 during first week of 2018

И тук му е мястото...Да видим кво правят (примерно!) в САЩ полицаите, а не бившите...https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/09/nopv-j09.html