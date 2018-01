Правната комисия отхвърли ветото на президента върху антикорупционния закон

10 Януари 2018 21:11

Джиджи 10 Яну 2018 20:47

Като например делата от първите неколко дни на 2018 година?!

Да мъ 'звинява Sybil, но точно толкоз са убийствата от началото на годината.

US police kill 29 during first week of 2018

България е едно твърдемясто, поне що се отнася до убийствата...Да видим кво става (примерно!) в САЩ, където всичко е тип-топ...https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/09/nopv-j09.htmlТуй само застреляните от полицията... За една седмица!