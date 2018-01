Арт лупа Иван Цанев



ще е тазгодишният лауреат на Националната литературна награда "Яворов". Решението е на жури с председател Пламен Дойнов и членове Виолета Христова, Димитър Михайлов, Катя Зографова и Атанас Капралов. Това обявиха на съвместна пресконференция Блага Димитрова, зам.-кмет на Община Чирпан, и Тодор Иванов, председател на Фондация "Яворов". За 50-и пореден път на 13 януари - рождения ден на Пейо Яворов, ще се открият "Яворовите януарски дни", които през тази година са посветени на 140 години от рождението на лирика. "Огънят на поезията" ще бъде запален от вицепрезидента на България Илиана Йотова.







Актьорът Джейми Дорнан



записа кавър на Maybe I'm Amazed ("Може би съм удивен"), който ще бъде включен в саундтрака на последния филм от любовно-еротичната поредица "50 нюанса сиво" - "Освободени". Според официалния траклист, публикуван в "Инстаграм", профилът на франчайза Дорнан, който изпълнява ролята на мистериозния богаташ Крисчън Грей, няма да демонстрира само актьорски и креватни, но и музикални умения в третата и последна част от поредицата. В нея той ще представи нова версия на хитовата песен на Пол Маккартни от 1970 година Maybe I'm Amazed. Към момента обаче не е ясно в кой момент и как точно ще се впише кавърът на Джейми. Предварителните поръчки на официалния саундтрак "50 нюанса сиво освободени" започват този петък.



Поетът Иван Цаневще е тазгодишният лауреат на Националната литературна награда "Яворов". Решението е на жури с председател Пламен Дойнов и членове Виолета Христова, Димитър Михайлов, Катя Зографова и Атанас Капралов. Това обявиха на съвместна пресконференция Блага Димитрова, зам.-кмет на Община Чирпан, и Тодор Иванов, председател на Фондация "Яворов". За 50-и пореден път на 13 януари - рождения ден на Пейо Яворов, ще се открият "Яворовите януарски дни", които през тази година са посветени на 140 години от рождението на лирика. "Огънят на поезията" ще бъде запален от вицепрезидента на България Илиана Йотова.Актьорът Джейми Дорнанзаписа кавър на Maybe I'm Amazed ("Може би съм удивен"), който ще бъде включен в саундтрака на последния филм от любовно-еротичната поредица "50 нюанса сиво" - "Освободени". Според официалния траклист, публикуван в "Инстаграм", профилът на франчайза Дорнан, който изпълнява ролята на мистериозния богаташ Крисчън Грей, няма да демонстрира само актьорски и креватни, но и музикални умения в третата и последна част от поредицата. В нея той ще представи нова версия на хитовата песен на Пол Маккартни от 1970 година Maybe I'm Amazed. Към момента обаче не е ясно в кой момент и как точно ще се впише кавърът на Джейми. Предварителните поръчки на официалния саундтрак "50 нюанса сиво освободени" започват този петък. 94