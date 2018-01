Приключение със заявление за информация: Ало, Министерският съвет ли е?

npackoBka 09 Януари 2018 13:34 Новата интернет страница на МС е подготвена в срок от „АСАП“ ЕООД

Това не буди съмнѣние. Самото име на фирмата изпълнитель - As Soon As Possible ЕООД - подсказва, че тѣ работи с всестранность, акуратность, математическа точность и ракетна бързина. Сѫщо така метѣ стаи с вакумъ и полива автоматично цвѣтя.