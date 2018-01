Сняг валя в Сахара за втора поредна година

09 Януари 2018 08:54

За втора поредна година в пустинята Сахара пада сняг, предава БГНЕС като се позовава наалжирския вестник ТСА.

A month after the largest hot desert on the planet experienced the first snowfall in nearly 40 years, the white powder has returned, and in greater volume .

Не би било злѣ роднитѣ кръстю-пишурки да четатъ по-внимателно източницитѣ си, за да не сѣ получаватъ такива смѣшни работи. Да, формално е "втора поредна година", но нека уточнимъ, че "миналогодишниятъ" снягъ тамъ натрупа само прѣди месецъ.http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/africa/algeria/articles/a-metre-of-snow-falls-in-sahara-desert/