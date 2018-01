МЕДИИ

Големите "бомби" в новата биография на Доналд Тръмп

Би Би Си анализира част от сензационните твърдения на журналиста Майкъл Улф

По материали на чуждестранния печат

СНИМКИ: БГНЕС Дъщерята Иванка Тръмп искала да се кандидатира за президент, твърди Майкъл Улф.

В Белия дом били убедени, че Тръмп не е в състояние да изпълнява задълженията си, се казва в книгата. 129

Заради огромен интерес и опити за предварително публикуване на текстове новата биографична книга за Доналд Тръмп излезе по-рано от предвиденото. По план тя трябваше днес да се появи на пазара в САЩ, но бе пусната още през уикенда. Автор на Fire and Fury: Inside The Trump White House ("Огън и ярост. Белият дом на Тръмп отвътре") е журналистът Майкъл Улф. Заглавието Fire and Fury е цитат от заплаха на Тръмп срещу Северна Корея, когато казва, че срещу азиатската държава ще се изсипят невиждани по сила до този момент "огън и ярост".По време на кампанията на Тръмп през 2016 г. Улф разполага с неограничен достъп и възможност да контактува с хората от екипа му. Възползвайки се от това и след над 200 записани интервюта, журналистът обрисува мрачна картина на актуалната атмосфера в Белия дом. Твърди, че бивши и все още действащи сътрудници на Тръмп мразят и обиждат президента, наричайки го от "глупак" до "безнадежден идиот". Казва се още, че милиардерът не обича да чете и често не изслушва хората, които го съветват. След анонса за биографиятаадвокати на президента безуспешно опитаха да спрат разпространението йСамият Тръмп я определи като "пълна с лъжи, грешно отразяване и несъществуващи източници" и отрече някога да е разговарял с Улф. А Би Би Си анализира част от твърденията в нея.Фамилията на Тръмп била шокирана и уплашена от победата му на президентските избори. Улф описва учудването и тревогата, обхванала близките на милиардера в нощта на изборите през 2016 г. "Малко след 20 ч., когато неочакваното до този момент бе на път да стане факт, синът Доналд-младши казал на свой приятел, че баща му изглежда така, сякаш е видял призрак. Мелания пък се обливала в сълзи, но не от радост. Според бившия главен стратег на Тръмп Стив Банън, уволнен през миналата година, само за час Тръмп се променил от развълнуван в невярващ и накрая в ужасен. Предстояла обаче главната трансформация: Тръмп внезапно се превърнал в човек, който напълно вярва, че заслужава и е подготвен да бъде президент на САЩ. Това твърдение се различава напълно от изявленията на кръга около Тръмп след нощта на победата, казва коментаторът на Би Би Си Антъни Зъркър . "Г-н Тръмп и най-близките му винаги са показвали вяра в успеха. "Ужасеният" Тръмп никога не е бил част от сценария", коментира Зъркър.Улф пише, че Тръмпне се зарадвал на собственото си встъпване в длъжностБил ядосан, че известните личности са засенчили събитието, не харесал мястото, където бил настанен, и видимо бил в конфликт със съпругата си, която била на ръба да се разплаче. От офиса на Мелания отхвърлиха това твърдение с пояснение, че първата дама е подкрепила съпруга си в избора му да се кандидатира. Според Зъркър казаното от Улф разказва същата история, която може да се види във видеото с каменното изражение на лицето на Мелания, насилваща се да се усмихне, докато съпругът й я наблюдава. Също така обяснява защо Тръмп толкова настояваше, че встъпването му е преминало успешно, както и колко голямо е било присъстващото множество. Чувствал се е недоволен и огорчен, заключава коментаторът.Доналд Тръмп намирал Белия дом за притеснителен и дори плашещ, пише Улф. "Той се оттегли в собствена спалня и за пръв път от времето на Кенеди президентската двойка обитава отделни помещения. В първите дни Тръмп поръча да монтират още два телевизора освен този, който вече бе там. Поиска и да заключва вратата, което предизвика кратко объркване в "Сикрет Сървис", които настояваха да имат достъп до стаята". Според Зъркър досега Тръмп е живял по свои правила заради богатството си, което позволява да се изпълни всяка негова прищявка. Приспособяването към Белия дом, който Хари Труман наричаше "Големият бял затвор", трябва да е било доста сериозен шок, смята той.Дъщерята Иванка Тръмп иска да е първата жена - президент на САЩ, твърди книгата. "Преценявайки риска и печалбата, и Джаред (съпругът на Иванка Къшнър, който е главен съветник на президента), и Иванка приеха роли в Западното крило обратно на съветите на почти всички, които ги познаваха. Това беше ключово решение за тях като двойка и в някаква степен - съвместна работа. Те сключиха сериозна сделка помежду си. Ако някога в бъдеще възникнеше възможност,тя щеше да се кандидатира за президентПървата жена президент, представяше си Иванка, няма да е Хилари Клинтън, а Иванка Тръмп. Съветникът Стив Банън, който измисли термина Jarvanka (от Jared и Ivanka), бе ужасен, когато му съобщиха за плана на двамата. Враждата между Банън и Jarvanka не бе тайна, потвърждава и Зъркър. В известен смисъл двойката представляваше всичко, срещу което той се бореше. И да, благодарение на фамилните връзки, Иванка явно има династични надежди.Белият дом не е сигурен в приоритети си, пише в книгата. Зам.-шефът на администрацията Кейти Уолш попитала споменатия Джаред какво трябва да постигне екипът й. Къшнър не дал отговор. "Кои са трите приоритета на Белия дом?", задала тя прост въпрос. "Просто ми посочете три неща, върху които президентството иска да се съсредоточим", конкретизирала при следващ разговор. Шест седмици по-късно Къшнър още нямал отговор. "Да, казал той, вероятно ще имаме този разговор". Според Зъркър често отнема време на нова администрация да стъпи на крака. При Тръмп ситуацията е особено остра. След като се проведоха дискусии по някои теми - засилване на границите, търговски споразумения, данъчни облекчения, "Обамакеър" и т.н., извеждането на приоритети наистина се оказа предизвикателство.Според книгата Стив Банън нарекъл "предателство" срещата през юни 2016 г. между сина на Тръмп - Доналд-джуниър, и руски представители, коитообещали компрометираща информация за Хилари КлинтънТогава трима човека се срещат без адвокати с руснаци. Банън казал на Улф: "Дори да смяташ, че това не е предателско или непатриотично, или лошо, аз смятам, че е точно такова, а те би трябвало незабавно да се обадят на ФБР". Банън прогнозирал, че разследването за връзките между фирмите на Тръмп и Москва ще се съсредоточи върху прането на пари. "Те ще размажат Доналд-джуниър като яйце по телевизиите", коментирал той. Според Зъркър само с няколко изречения Банън успява да взриви усилията на Белия дом да омаловажи значението на тази "съдбовна" среща в "Тръмп Тауър" и да оприличи разследването за задграничните връзки на Тръмп като политически лов на вещици.Президентът има объркано отношение към "Ку Клукс Клан" и се доверява на жените повече, отколкото на мъжете, се казва още в книгата. Според автора всички в Белия дом били убедени, че Тръмп не е в състояние да изпълнява задълженията си. Улф твърди, че има записи как министърът на финансите Стивън Мнучин и бившият шеф на администрацията на Белия дом Райнс Прийбъс наричат президента "идиот". Така го наричал и медийният магнат Рупърт Мърдок, чиято новинарска империя помага много на държавния глава на САЩ. В текстовете има и някои наистина трудни за вярване (и доказване) твърдения - че Тръмп и Джаред Къшнър са организирали преврат в Саудитска Арабия, вследствие на който начело там е техен човек, че Тръмп често се хранел с "Макдоналдс" от страх да не бъде отровен и т.н.