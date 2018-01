Черен "Златен глобус" Жените - номинирани и гости, протестираха срещу сексуалното насилие Анита Димитрова снимка: ЕПА/БГНЕС Никол Кидман (втората от ляво) триумфира с изцяло женския актьорски екип на Big Little Lies - най-добър тв сериал. Останалите са Лора Дърн, Зои Кравиц, Рийз Уидърспуун и Шайлийн Удли.



Продуцирани от Асоциацията на холивудската чуждестранна преса, наградите "Златен глобус" са най-влиятелните в Холивуд след "Оскарите", независимо че в асоциацията членуват и гласуват по-малко от 100 души. Те се излъчват в над 230 държави по света и освен в киното отличават най-добрите постижения през годината и в телевизията.



Що се отнася до филмите - триумфът на вечерта бе за "Три билборда извън града" на ирландския драматург Мартин Макдона. Той изненадващо спечели приза за най-добър филм - драма (в конкуренцията на "Формата на водата" - с най-много номинации, и големите студийни продукции "Вестник на властта" и "Дюнкерк"), най-добър сценарий, най-добра драматична актриса - Франсис Макдорманд, и актьор в поддържаща роля - Сам Рокуел.



"Формата на водата", който имаше 7 номинации, взе две награди - за режисурата на Гийермо дел Торо и за музиката на Александър Деспла. "Калинка" (Ladybird) на Грета Гъруиг взе за най-добра комедия/мюзикъл и за главна женска комедийна роля на Сърша Ронан. Най-добър актьор е Гари Олдман, който се превъплъщава в Уинстън Чърчил в "Най-мрачният час" - за драматичната категория, и Джеймс Франко - за лекия жанр (The Disaster Artist). "Пиксар" спечелиха поредното си отличие за анимация с "Тайната на Коко", а "Без милост" на Фатих Акин изненадващо надигра "Квадратът" на Рубен Остлунд и "Нелюбов" на Андрей Звягинцев при неанглоезичните филми.



Въпреки номинациите и шансовете си с нула награди останаха "Вестник на властта" (The Post) на Спилбърг, "Дюнкерк" на Кристофър Нолан, "Призови ме с твоето име" и "Бягай".



В телевизионните категории триумфираха Big Little Lies и Никол Кидман за ролята си в сериала, както и "Историята на прислужницата".



Сред гвоздеите на 75-ите "Златни глобуси" бе появата на доайена на Холивуд - 101-годишния Кърк Дъглас. Той връчи на Макдона приза за най-добър сценарий и бе посрещнат с кратък монтаж от най-добрите му филмови моменти и шумни аплодисменти от публиката. ЕПА/БГНЕС Фатих Акин, автор на отличената чуждоезична продукция "Без милост", получава целувка от водещата актриса във филма Даян Крюгер. снимка: Variety Бланка Бланко бе една от малкото, игнорирали дрескода на вечерта. 102 Социалният протест измести киното на 75-ите награди "Златен глобус". Обичайният парад на суетата, в който всяка гостенка се старае да се покаже в най-хубава рокля, бе изместен от минорно черните тоалети на актриси и активистки. "Униформата" на тазгодишната церемония бе знак за внимание към избухналите скандали със сексуално насилие сред звездите на Холивуд (и не само). Всички коментатори обсъждаха как влияе липсата на Харви Уайнстийн на тези награди - всеизвестни са неговото лобиране и разточителните му партита през годините. Още в откриващите си думи водещият Сет Майърс (познат от сатиричното си шоу Late Night и Saturday Night Live" по Eн Би Си) обърна внимание на "слона, който не присъства в залата". Майърс обеща и сведе до минимум шегите по адрес на президента Доналд Тръмп, но отдели внимание на по-актуалната за Холивуд тема. Духът на Уайнстийн витаеше и в словата на голяма част от наградените дами, включително Опра Уинфри, която получи приза "Сесил Б. де Мил". Единствената, която нехаеше за равноправието и #MeToo и се облече в секси рокля в яркочервено, бе моделът Бианка Бланко. Е, поне привлече вниманието на фотографите.Продуцирани от Асоциацията на холивудската чуждестранна преса, наградите "Златен глобус" са най-влиятелните в Холивуд след "Оскарите", независимо че в асоциацията членуват и гласуват по-малко от 100 души. Те се излъчват в над 230 държави по света и освен в киното отличават най-добрите постижения през годината и в телевизията.Що се отнася до филмите - триумфът на вечерта бе за "Три билборда извън града" на ирландския драматург Мартин Макдона. Той изненадващо спечели приза за най-добър филм - драма (в конкуренцията на "Формата на водата" - с най-много номинации, и големите студийни продукции "Вестник на властта" и "Дюнкерк"), най-добър сценарий, най-добра драматична актриса - Франсис Макдорманд, и актьор в поддържаща роля - Сам Рокуел."Формата на водата", който имаше 7 номинации, взе две награди - за режисурата на Гийермо дел Торо и за музиката на Александър Деспла. "Калинка" (Ladybird) на Грета Гъруиг взе за най-добра комедия/мюзикъл и за главна женска комедийна роля на Сърша Ронан. Най-добър актьор е Гари Олдман, който се превъплъщава в Уинстън Чърчил в "Най-мрачният час" - за драматичната категория, и Джеймс Франко - за лекия жанр (The Disaster Artist). "Пиксар" спечелиха поредното си отличие за анимация с "Тайната на Коко", а "Без милост" на Фатих Акин изненадващо надигра "Квадратът" на Рубен Остлунд и "Нелюбов" на Андрей Звягинцев при неанглоезичните филми.Въпреки номинациите и шансовете си с нула награди останаха "Вестник на властта" (The Post) на Спилбърг, "Дюнкерк" на Кристофър Нолан, "Призови ме с твоето име" и "Бягай".В телевизионните категории триумфираха Big Little Lies и Никол Кидман за ролята си в сериала, както и "Историята на прислужницата".Сред гвоздеите на 75-ите "Златни глобуси" бе появата на доайена на Холивуд - 101-годишния Кърк Дъглас. Той връчи на Макдона приза за най-добър сценарий и бе посрещнат с кратък монтаж от най-добрите му филмови моменти и шумни аплодисменти от публиката.