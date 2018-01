Арт лупа Лана Дел Рей







съобщи, че британската рок група "Рейдиохед" e започнала съдебно производство срещу нея заради една от песните й. Те са видели тревожни прилики с тяхната култова песен Creep. 32-годишната американка, която предпочита меланхоличната музика, казва, че изобщо не е била вдъхновена от Creep, излязла през 1992 г. Спорът е за песента Get Free, последната от предишния албум Lust for Life на певицата, която започва с китарни акорди, очевидно идентични с тези на Creep, и то със същото темпо.



Певицата потвърди, че има съдебна процедура след разкритието на британския таблоид "Сън".Тя обяви, че е предложила компромис, но британската група иска целия доход.







Популярният по съветско време актьор Донатас Банионис







е работил за Комитета за държавна сигурност (КГБ), предаде литовският новинарски портал Делфи, като се позовава на съобщение на Центъра за изследване на геноцида и съпротивата на жителите на Литва. Той е бил завербуван през 1970 и снабдявал КГБ с информация за литовски емигранти при посещенията си в САЩ. Прозвището му било Брониус.



