Призьори
от 57-мата анкета "Футболист на годината":
Футболист №1 на 2017 г.
1. Ивелин Попов ("Спартак", Рус) - 228 т.
2. Мартин Камбуров ("Локо", Пд/"Берое") - 124 т.
3. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 48 т.
Треньор №1 на 2017 г.
1. Станимир Стоилов ("Астана", Каз) - 272 т.
2. Николай Киров ("Ботев", Пд) - 118 т.
3. Стамен Белчев ("ЦСКА-София") - 71 т.
Вратар №1 в ППЛ
1. Божидар Митрев ("Левски") - 44 гл.
2. Благой Макенджиев ("Пирин", Бл) - 26 гл.
3. Ренан ("Лудогорец") - 18 гл.
Защитник №1 в ППЛ
1. Давид Яблонски ("Левски") - 60 гл.
2. Николай Бодуров ("ЦСКА-София") - 24 гл.
3. Антон Недялков ("ЦСКА-София") - 13 гл.
Халф №1 в ППЛ
1. Марселиньо ("Лудогорец") - 37 гл.
2. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 27 гл.
3. Лъчезар Балтанов ("Ботев", Пд) - 12 гл.
Нападател №1 в ППЛ
1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 73 гл.
2. Мартин Камбуров ("Локо, Пд) - 24 гл.
3. Джоди Лукоки ("Лудогорец") - 2 гл.
Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 2 гл.
Клаудиу Кешерю ("Лудогорец") - 2 гл.
Чужденец №1 в ППЛ
1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 55 гл.
2. Марселиньо ("Лудогорец") - 17 гл.
3. Вандерсон ("Лудогорец") - 13 гл.
Талант №1 в ППЛ
1. Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 40 гл.
2. Петко Христов ("Славия"/"Фиорентина", Ит) - 33 гл.
3. Андреа Христов ("Славия") - 12 гл.
Специални награди
"Развитие на футбола и обществото" - фондация "Димитър Бербатов";
"Лъвско сърце - Трифон Иванов" - Мартин Камбуров;
"Футболно възраждане" - "Етър";
"Надежда за бъдещето" - юношески национален отбор (до 19 г.);
"№1 при жените" - Евдокия Попадинова ("Охайо Рейсърс", САЩ).
Вицепрезидентът
на БФС Йордан Лечков смята, че Борислав Михайлов ще спечели нов мандат начело на родния футбол. "Моят подходящ претендент за шеф на БФС е Борислав Михайлов и мисля, че ще спечели. Други кандидати не мисля да коментирам. В последните няколко години работим по-близо с държавата. Дай боже, да се подобряват материалните бази. Условията са налице. Ако нямаме силно вътрешно първенство, не виждам как може да имаме силен национален отбор", коментира Лечков.