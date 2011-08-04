НАКРАТКО СНИМКА: SPORTAL.BG Петкратната световна шампионка по стрелба и бивш председател на ДАМС Весела Лечева връчва специалната награда "Развитие на футбола и обществото" за 2017 г. на директора на фондация "Димитър Бербатов" Димитрина Ходжева (вдясно). Призът бе присъден заради организирането на благотворителния мач с участието на световните звездни отбори на Бербатов и Луиш Фиго в София миналия юни.



от 57-мата анкета "Футболист на годината":







Футболист №1 на 2017 г.



1. Ивелин Попов ("Спартак", Рус) - 228 т.



2. Мартин Камбуров ("Локо", Пд/"Берое") - 124 т.



3. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 48 т.







Треньор №1 на 2017 г.



1. Станимир Стоилов ("Астана", Каз) - 272 т.



2. Николай Киров ("Ботев", Пд) - 118 т.



3. Стамен Белчев ("ЦСКА-София") - 71 т.







Вратар №1 в ППЛ



1. Божидар Митрев ("Левски") - 44 гл.



2. Благой Макенджиев ("Пирин", Бл) - 26 гл.



3. Ренан ("Лудогорец") - 18 гл.







Защитник №1 в ППЛ



1. Давид Яблонски ("Левски") - 60 гл.



2. Николай Бодуров ("ЦСКА-София") - 24 гл.



3. Антон Недялков ("ЦСКА-София") - 13 гл.







Халф №1 в ППЛ



1. Марселиньо ("Лудогорец") - 37 гл.



2. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 27 гл.



3. Лъчезар Балтанов ("Ботев", Пд) - 12 гл.







Нападател №1 в ППЛ



1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 73 гл.



2. Мартин Камбуров ("Локо, Пд) - 24 гл.



3. Джоди Лукоки ("Лудогорец") - 2 гл.



Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 2 гл.



Клаудиу Кешерю ("Лудогорец") - 2 гл.







Чужденец №1 в ППЛ



1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 55 гл.



2. Марселиньо ("Лудогорец") - 17 гл.



3. Вандерсон ("Лудогорец") - 13 гл.







Талант №1 в ППЛ



1. Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 40 гл.



2. Петко Христов ("Славия"/"Фиорентина", Ит) - 33 гл.



3. Андреа Христов ("Славия") - 12 гл.







Специални награди



"Развитие на футбола и обществото" - фондация "Димитър Бербатов";



"Лъвско сърце - Трифон Иванов" - Мартин Камбуров;



"Футболно възраждане" - "Етър";



"Надежда за бъдещето" - юношески национален отбор (до 19 г.);



"№1 при жените" - Евдокия Попадинова ("Охайо Рейсърс", САЩ).







Вицепрезидентът



на БФС Йордан Лечков смята, че Борислав Михайлов ще спечели нов мандат начело на родния футбол. "Моят подходящ претендент за шеф на БФС е Борислав Михайлов и мисля, че ще спечели. Други кандидати не мисля да коментирам. В последните няколко години работим по-близо с държавата. Дай боже, да се подобряват материалните бази. Условията са налице. Ако нямаме силно вътрешно първенство, не виждам как може да имаме силен национален отбор", коментира Лечков. Призьориот 57-мата анкета "Футболист на годината":Футболист №1 на 2017 г.1. Ивелин Попов ("Спартак", Рус) - 228 т.2. Мартин Камбуров ("Локо", Пд/"Берое") - 124 т.3. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 48 т.Треньор №1 на 2017 г.1. Станимир Стоилов ("Астана", Каз) - 272 т.2. Николай Киров ("Ботев", Пд) - 118 т.3. Стамен Белчев ("ЦСКА-София") - 71 т.Вратар №1 в ППЛ1. Божидар Митрев ("Левски") - 44 гл.2. Благой Макенджиев ("Пирин", Бл) - 26 гл.3. Ренан ("Лудогорец") - 18 гл.Защитник №1 в ППЛ1. Давид Яблонски ("Левски") - 60 гл.2. Николай Бодуров ("ЦСКА-София") - 24 гл.3. Антон Недялков ("ЦСКА-София") - 13 гл.Халф №1 в ППЛ1. Марселиньо ("Лудогорец") - 37 гл.2. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 27 гл.3. Лъчезар Балтанов ("Ботев", Пд) - 12 гл.Нападател №1 в ППЛ1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 73 гл.2. Мартин Камбуров ("Локо, Пд) - 24 гл.3. Джоди Лукоки ("Лудогорец") - 2 гл.Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 2 гл.Клаудиу Кешерю ("Лудогорец") - 2 гл.Чужденец №1 в ППЛ1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 55 гл.2. Марселиньо ("Лудогорец") - 17 гл.3. Вандерсон ("Лудогорец") - 13 гл.Талант №1 в ППЛ1. Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 40 гл.2. Петко Христов ("Славия"/"Фиорентина", Ит) - 33 гл.3. Андреа Христов ("Славия") - 12 гл.Специални награди"Развитие на футбола и обществото" - фондация "Димитър Бербатов";"Лъвско сърце - Трифон Иванов" - Мартин Камбуров;"Футболно възраждане" - "Етър";"Надежда за бъдещето" - юношески национален отбор (до 19 г.);"№1 при жените" - Евдокия Попадинова ("Охайо Рейсърс", САЩ).Вицепрезидентътна БФС Йордан Лечков смята, че Борислав Михайлов ще спечели нов мандат начело на родния футбол. "Моят подходящ претендент за шеф на БФС е Борислав Михайлов и мисля, че ще спечели. Други кандидати не мисля да коментирам. В последните няколко години работим по-близо с държавата. Дай боже, да се подобряват материалните бази. Условията са налице. Ако нямаме силно вътрешно първенство, не виждам как може да имаме силен национален отбор", коментира Лечков. 78