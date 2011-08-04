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СНИМКА: SPORTAL.BG
Петкратната световна шампионка по стрелба и бивш председател на ДАМС Весела Лечева връчва специалната награда "Развитие на футбола и обществото" за 2017 г. на директора на фондация "Димитър Бербатов" Димитрина Ходжева (вдясно). Призът бе присъден заради организирането на благотворителния мач с участието на световните звездни отбори на Бербатов и Луиш Фиго в София миналия юни.
Призьори

от 57-мата анкета "Футболист на годината":



Футболист №1 на 2017 г.

1. Ивелин Попов ("Спартак", Рус) - 228 т.

2. Мартин Камбуров ("Локо", Пд/"Берое") - 124 т.

3. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 48 т.



Треньор №1 на 2017 г.

1. Станимир Стоилов ("Астана", Каз) - 272 т.

2. Николай Киров ("Ботев", Пд) - 118 т.

3. Стамен Белчев ("ЦСКА-София") - 71 т.



Вратар №1 в ППЛ

1. Божидар Митрев ("Левски") - 44 гл.

2. Благой Макенджиев ("Пирин", Бл) - 26 гл.

3. Ренан ("Лудогорец") - 18 гл.



Защитник №1 в ППЛ

1. Давид Яблонски ("Левски") - 60 гл.

2. Николай Бодуров ("ЦСКА-София") - 24 гл.

3. Антон Недялков ("ЦСКА-София") - 13 гл.



Халф №1 в ППЛ

1. Марселиньо ("Лудогорец") - 37 гл.

2. Тодор Неделев ("Ботев", Пд) - 27 гл.

3. Лъчезар Балтанов ("Ботев", Пд) - 12 гл.



Нападател №1 в ППЛ

1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 73 гл.

2. Мартин Камбуров ("Локо, Пд) - 24 гл.

3. Джоди Лукоки ("Лудогорец") - 2 гл.

Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 2 гл.

Клаудиу Кешерю ("Лудогорец") - 2 гл.



Чужденец №1 в ППЛ

1. Фернандо Каранга ("ЦСКА-София") - 55 гл.

2. Марселиньо ("Лудогорец") - 17 гл.

3. Вандерсон ("Лудогорец") - 13 гл.



Талант №1 в ППЛ

1. Кирил Десподов ("ЦСКА-София") - 40 гл.

2. Петко Христов ("Славия"/"Фиорентина", Ит) - 33 гл.

3. Андреа Христов ("Славия") - 12 гл.



Специални награди

"Развитие на футбола и обществото" - фондация "Димитър Бербатов";

"Лъвско сърце - Трифон Иванов" - Мартин Камбуров;

"Футболно възраждане" - "Етър";

"Надежда за бъдещето" - юношески национален отбор (до 19 г.);

"№1 при жените" - Евдокия Попадинова ("Охайо Рейсърс", САЩ).



Вицепрезидентът

на БФС Йордан Лечков смята, че Борислав Михайлов ще спечели нов мандат начело на родния футбол. "Моят подходящ претендент за шеф на БФС е Борислав Михайлов и мисля, че ще спечели. Други кандидати не мисля да коментирам. В последните няколко години работим по-близо с държавата. Дай боже, да се подобряват материалните бази. Условията са налице. Ако нямаме силно вътрешно първенство, не виждам как може да имаме силен национален отбор", коментира Лечков.
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