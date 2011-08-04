ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №2 ТОТО 2

"6 от 49"

Числа: 3, 8, 15, 23, 25, 31. Печалби: 6 - няма, 5 - 22 по 1236.90 лв., 4 - 1043 по 26.10 лв., 3 - 13 779 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 3 401 251.58 лв.



"6 от 42"

Числа: 2, 5, 8, 20, 33, 34. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 801.40 лв., 4 - 411 по 27.30 лв., 3 - 6186 по 2.60 лв. ДЖАКПОТ: 608 955.83 лв.



"5 от 35"

I теглене: 2, 4, 17, 25, 34. Печалби: 5 - 4 по 7604.90 лв., 4 - 352 по 75.60 лв., 3 - 10 293 по 3.70 лв.; II теглене: 9, 12, 15, 20, 23. Печалби: 5 - 2 по 15 209.80 лв., 4 - 374 по 71.20 лв., 3 - 11 262 по 3.40 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 3, 7, 9. Цифра: 2, 3, 7. Печалби: 3 - 1 по 27 759.80 лв., 2 - 638 по 43.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Зодиак"

Числа: 2, 12, 22, 32, 40. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 4 по 5000.00 лв., 4 - 8 по 500.00 лв., 3+1 - 10 по 100.00 лв., 3 - 179 по 10.00 лв., 2+1 - 201 по 5.00 лв., 1+1 - 1172 по 1.50 лв., 2 - 2490 по 1.00 лв., 0+1 - 2262 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 72; Месец: 10; Дата: 13; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 571.20 лв., група 3 - 3 по 152.30 лв., група 4 - 5 по 57.10 лв., група 5 - 12 по 23.80 лв., група 6 - 12 по 19.00 лв., група 7 - 23 по 12.40 лв., група 8 - 41 по 5.60 лв., група 9 - 58 по 5.90 лв., група 10 - 97 по 4.10 лв., група 11 - 216 по 2.10 лв., група 12 - 321 по 1.80 лв., група 13 - 612 по 2.00 лв., група 14 - 1555 по 1.30 лв., група 15 - 3164 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 13 007.34 лв.





ТОТО 1

"13 срещи"

Знаци: 1, Х, 2, 1, 2, 2, Х, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Печалби: 13 - няма, 12 - 2 по 301.60 лв., 11 - 20 по 37.70 лв., 10 - 158 по 6.70 лв. ДЖАКПОТ: 2729.39 лв.



"12 тип 1Х2"

Знаци: 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Х, 2, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 2 по 560.90 лв. ДЖАКПОТ: 6940.13 лв.



"10 от 10"

Знаци: 1, 1, 1, Х, Х, 1, 2, Х, Х, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 307.60 лв.



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