"Златен глобус" в черно демонстрира срещу насилието Наградите за кино и телевизия бяха връчени в Лос Анджелис Снимка БГНЕС

Участнички в движението срещу сексуалното насилие, обединени под хаштага #MeToo, заедно с известни актриси проведоха акция преди началото на връчването на наградите "Златен глобус" в Лос Анджелис в неделя вечерта, предава БГНЕС.



Черният цвят не попречи на оцветеното събитие да покаже блясък и стил. Ежегодната церемония, на която се връчват награди за кино и телевизия в САЩ - "Златен глобус", започна в неделя вечерта в Лос Анджелис. Тя се провежда за 75-ти път. Излъчена бе от телевизионната компания Ен Би Си.



Водещ бе 44-годишния Сет Майерс, който е много популярен в САЩ от сатиричното предаване "Късно вечерта със Сет Майерс" (Late Night with Seth Meyers) от 2014 година. Той пое щафетата от колегата си от Ен Би Си Джими Фелън, който водеше връчването на "Златния глобус" миналата година.



Майерс обеща и сведе до минимум шегите по адрес на президента на САЩ Доналд Тръмп, но отдели внимание на по-актуалната за Холивуд тема - скандала около продуцента Харви Уейнстейн, обвинен в сексуален тормоз от над 80 жени, сред които актрисите Анджелина Джоли, Гуинет Полтроу, Салма Хайек.



Основателката на #MeToo Тарана Берк, както и нейните съмишленици Мараи Лараси, Роза Клементе, Моника Рамирес, Калина Лоурънс и други минаха по червения килим, постлан пред хотел "Бевърли Хилтън" където бе и церемонията за награждаването. Активистките се бяха договорили да съпровождат холивудските звезди Мишел Уилямс, Ема Уотсън, Сюзън Сарандън и други. "В последно време медиите отделят твърде много внимание на виновниците (за сексуалното насилие) и малко на системния характер на насилието, сексуалното насилие и други форми на насилието по расов признак, етническа принадлежност и икономическо положение", се подчертава в заявлението на #MeToo, публикувано в неделя. "Нашата цел при връчването на "Златния глобус" е да пренасочим вниманието обратно към потърпевшите и към дълготрайното решение на проблемите".



Номинираните за "Златен глобус" са се договорили да се появят облечени в черно на днешната церемония, за да покажат солидарност с участниците в движението срещу сексуалното насилие, обединени под хаштага #MeToo. В черно се появиха Хари Одман, Джеймс Франко, Рики Мартин и много други. Работещите в американската киноиндустрия, телевизията и театъра също се присъединиха към движението под името Time's Up в защита на жените от цялата страна срещу сексуален тормоз и дискриминация.



Това движение е подкрепено поне от 300 жени от шоубизнеса: актриси, сценаристки, режисьори, продуценти или лидери на компании. Сред тях са актрисите Натали Портман, Ема Стоун, Риз Уидърспун, Ашли Джед, Рашида Джонс, Ева Лонгория и др. Сред задачите, които си поставя движението е оказването на юридическа подкрепа на подложените на секстормоз жени с не най-престижните професии като чистачки, работнички във ферми, фабрики, ресторанти, хотели. За тази цел се очаква да се съберат средства в размер на 13 милиона долара. В неделя вечерта (понеделник сутринта българско време) в Лос Анджелис завърши и самата церемония, на която бяха раздадени наградите. Церемонията се състоя за 75-и път.



С престижната американска награда за кино и телевизия "Златен глобус" бе отличен филмът "Три билборда извън града" с оригинално заглавие Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. "Три билборда извън града" е на британеца Мартин Макдона. Минути по-рано Макдона получи наградата за най-добра режисура. За поддържащата си роля в същия филм бе награден и Сам Рокуел. Ежегодната церемония в неделя вечерта в Лос Анджелис, Калифорния се проведе за 75-ти път. Излъчи се от телевизионната компания Ен Би Си.



Ето и списъка с някои от отличените:



Най-добър филм (драма) стана "Три билборда извън града" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).



Най-добър в категорията комедия/мюзикъл стана Lady Bird. Най-добър режисьор е Гилермо дел Торо за "Формата на водата" (The Shape of Water).



Най-добър актьор е Гари Олдман за ролята си в Darkest Hour.



Най-добра драматична актриса е Франсис Макдормът за ролята си в "Три билборда извън града".



Най-добър актьор в мюзикъл или комедия е Джеймс Франко от "Катастрофалният артист" (The Disaster Artist).



Най-добра актриса от мюзикъл или комедия е Сирша Ронан в Lady Bird.



Най-добър актьор в поддържаща роля - Сам Рокуел от "Три билборда извън града".



Най-добра поддържаща роля е направила Елисън Джени в I, Tonya.



Най-добър сценарий Мартин Макдона за "Три билборда извън града" Най-добра анимация е "Тайната на Коко",



Най-добър филм на чужд език е германският Aus dem Nichts на германеца от турски произход Фатих Акин.



Телевизионната продукция също получи своите "Златни глобуси". Американската премия за кино и телевизия влезе и в ръцете на актриси. Първите си награди получиха и представителките на прекрасния пол. Никол Кидман спечели награда за най-добра женска роля в минисериала Big Little Lies, Рейчъл Броснахан получи премията за главната роля в сериала "Удивителната мисис Мейзъл" (The Marvelous Mrs. Maisel). Елизабет Мос получи "Златен глобус" за ролята си в драматичния сериал "Историята на прислужницата" (The Handmaid's Tale). Най-големият печеливш "Три билборда извън града" е филм на режисьора Мартин Макдона, за нечестността и нехайство на тези, които по силата на своята професия би трябвало да защитават и помагат на обикновените граждани, за произвола и нежеланието да се направи каквото и да е. Лентата вече спечели награда на 74-ия Венециански кинофестивал (за сценарий).



