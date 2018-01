07 Януари 2018 20:52

200 000 коли на повече от 10 години са купени от българите през 2017-а

The average age of vehicles on the road in the U.S. is rising, even as consumers snap up more new ones — a paradox attributable to substantial increases in reliability.

The typical car on the road in the U.S. is a record-high 11.5 years old, according to a new IHS

Cars are 8.7 years old on average, a new high and a full year older than the pre-crisis level in 2007, the VDA, Germany's auto industry association, said.

Cars in the European Union are on average 10.7 years old.

Отродителската пропаганда си върви...Сякаш, примерно, в САЩ 99.99% от американците карат чистак нови коли...