Кошлуков става водещ по БНТ

06 Януари 2018 21:00

Веднъж като бях в Санта Барбара, в Съединената американска държава 'Калифорния', отворих няколко online речника да видя значението на думата paederast, но се оказа, че не това е думата, която ми трябваше. Всъщност търсех дума, която да съчетава paederast и vagina, но не в буквалното им значение (some of my best friends etc.), а като "тип мъжки характер" (без пряка връзка с темата - но спонтанна асоциация - сетих се, че и Е.К. е учил в Санта Барбара, и ми се върна този спомен за търсенето в речниците).