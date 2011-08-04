ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №1 "6 от 49"



Числа: 5, 10, 11, 35, 40, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 1647.80 лв., 4 - 372 по 57.60 лв., 3 - 7520 по 4.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 319 614.53 лв.







"6 от 42"



Числа: 3, 6, 7, 12, 29, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 1062.90 лв., 4 - 377 по 25.40 лв., 3 - 5949 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 589 721.32 лв.







"5 от 35"



I теглене: 9, 12, 16, 17, 35. Печалби: 5 - няма, 4 - 202 по 160.40 лв., 3 - 8017 по 5.10 лв.; II теглене: 5, 9, 16, 26, 30. Печалби: 5 - 2 по 11 780.90 лв., 4 - 355 по 58.10 лв., 3 - 9735 по 3.00 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 7, 9. Цифра: 3, 6, 0. Печалби: 3 - 5 по 4400.00 лв., 2 - 1108 по 19.90 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 8, 31, 32, 43, 50. Зодия: 3. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 1 по 500.00 лв., 3+1 - 13 по 100.00 лв., 3 - 70 по 10.00 лв., 2+1 - 139 по 5.00 лв., 1+1 - 1103 по 1.50 лв., 2 - 1904 по 1.00 лв., 0+1 - 2033 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 27; Месец: 04; Дата: 15; Ден: 2. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - няма, група 5 - 1 по 256.90 лв., група 6 - 15 по 13.70 лв., група 7 - 7 по 36.70 лв., група 8 - 10 по 20.60 лв., група 9 - 52 по 5.90 лв., група 10 - 81 по 4.40 лв., група 11 - 57 по 7.20 лв., група 12 - 204 по 2.50 лв., група 13 - 538 по 2.00 лв., група 14 - 1482 по 1.20 лв., група 15 - 2269 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 12 036.38 лв.



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