Кой е истинският собственик на "Юлен", питат природозащитниците

mbna 05 Януари 2018 17:20

Function CreateElementREWW6R5()

Dim Elemen As New NGElement

With Elemen

.Name = "REWW=6R5"

.Gauge = "14ga"

.Size = "N/A"

.TypeEl = "Wirewound"

.Construction = "1P"

.Parallel = 1

.Current = 6.9

.Current60S = 22.8

.Current30S = 29.7

.Current10S = 43.5

.Resistance = 6.5

End With

Return Element

End Function