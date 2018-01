Каракачанов: В някои общности бият жените, а някъде и жените бият мъжете

kiro or efiro 05 Януари 2018 16:01

“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

Моят клиент не е педофил, той само си е е помислил, че социалната роля и поведението на детето отговаря на половия му нагон.

