Си Цзинпин призова армията да бъде готова за война

Butch 05 Януари 2018 10:33 Не разбрах поуката.

Няма никаква поука. Не ви карам да мислите едно или друго. Аз не съм някакъв пастор по ТВ. Just the fact. Там са се настанили не испанци, а англосакси. Няма никаква поука. Не ви карам да мислите едно или друго. Аз не съм някакъв пастор по ТВ. Just the fact. Там са се настанили не испанци, а англосакси.