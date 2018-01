Сепаратистка идея разбуни Северозапада

stoyancho 04 Януари 2018 22:29 Neopol, България председателства Съвета на министрите на ЕС (наричан за кратко Съвет на ЕС), не Европейския съвет. Председател на Европейския съвет е Доналд Туск, преди него беше Херман Ван Ромпой. Съветът на ЕС е колективен орган, в който са представени всички държави-членки и може да заседава в различни формати- на министри на външни работи, на вътрешни, на земеделие и т.н., а Европейският съвет е орган на държавните и правителствени шефове. Council of ministers of the EU≠European council.