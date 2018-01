Белият дом забрани мобилните телефони

ssstto 04 Януари 2018 19:11 Bloomberg: White House Bans Staff From Using Personal Mobile Phones at Work - The White House is banning its employees from using personal mobile phones while at work in the West Wing, despite concerns among some staffers that they’ll be cut off from children and other relatives trying to reach them. Press secretary Sarah Huckabee Sanders said “Staff will be able to conduct business on their government-issued devices and continue working hard on behalf of the American people.” Ta така, вервайте още на турски агенции.



За разликата питай федералния агент Питър Строк, който миналата година като върнал служебния телефон и на него открили СМСи от лятото на 2016 до любовницата му за планове срещу Тръмп и застраховка в случай, че спечели. После през първите дни на Тръмп тоя Strzok отива в Белия Дом говори си Флин, след няколко месеца го назначават към екипа на Мълър и хоп изскачат записките на Строк с Флин и ФЛин го съдят не за заговор с Русия, а че е излъгал федерален агент, после Мълър като разбира за СМСите му бие шута и го турят в Личен състав, после Сената разбира и става скандал, после Рашагейт започва да издиша, накрая хептем ще се утече в канавката. Та, такава е разликата. Ако Банън докато беше в Белия Дом беше ползвал служебен телефон, а не личен и после го беше върнал щеше да стане ясно кой е отговорен за постоянния теч на информация в първите месеци на Тръмп.