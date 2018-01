Илияна Йотова подкрепи Истанбулската конвенция

04 Януари 2018 16:22

Илиянкеее, Илиянке... В Европа обсъждали ли са "СОЦИАЛЕН ПОЛ"?

The Party of European Socialists – and its member organisation PES Women – warmly welcome the EU's ratification of the Istanbul convention on preventing and combating violence against women.



The decision to sign up to the Council of Europe's Istanbul convention was announced today by the EU Council of Ministers.



PES Women president Zita Gurmai said:



"This is an excellent first step towards a common European approach to ensuring that women can live their lives free of the threat of violence and abuse. I particularly thank Helene Dalli and the Maltese presidency of the Council for their efforts in securing this result.



"The decision by EU ministers to sign up to the convention sets an example for all European countries to follow. I now urge the European Parliament to continue to apply pressure to the Council to be more ambitious."

Вчера ви цитирах официалното становище на ПЕС:https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-Ratifying-Istanbul-convention-is-an-excellent-first-step/Доколкото чух, Нинова не се е изказала против конвенцията, а против внасянето ѝ в парламента. Щото в парламента вече трябва да заемат позиция - или да подкрепят позицията на ПЕС, или на електората си, който харесва стереотипа мъжкар по потник и тьотка. "Социалният пол" го оставяме на преводача, превел така "gender".