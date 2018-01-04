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Горещи Новини

София отбелязва 140 г. от освобождението си

София отбелязва днес 140 години от освобождаването си. Честванията ще започнат в 10 ч. с молебен в църквата „Света Неделя”, след което ще тръгне литийно шествие до паметника на Българския опълченец. Цветя и венци ще бъдат поставени пред паметниците на Генерал Гурко и Цар Освободител.
След превземането на Плевен от руските войски през декември 1877 г. генерал Йосиф Гурко командва прехода към София през Стара планина. Градът е освободен, след като е разгромена армията на Осман Нури паша.


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04 Януари 2018 07:54
София отбелязва 140 г. от освобождението си

От марсианско робство ще е,ама не го казваме,щото вече сме си марсиански вилает...
04 Януари 2018 08:08
Марсианецът Осман Нури паша...
04 Януари 2018 08:15
Марсианците някой и да ги спомене, венерианците - отнюд. Опълченците, ясно, български. Ама не се разбра венерианците на Гурко от де са. Бас ловя, че ако статията беше за 155 годишнина от Варшавското въстание, то щяхме да бъдем подробно известени за ... венерианците на Гурко и Венера.
04 Януари 2018 08:24
Толкова ли е трудно в статията да има думи като "Русия" и "Турция"?
04 Януари 2018 08:26
Стига де! Пише си яснно кои са венерианците -
След превземането на Плевен от руските войски през декември 1877 г. генерал Йосиф Гурко командва прехода към София през Стара планина. Градът е освободен, след като е разгромена армията на Осман Нури паша.

04 Януари 2018 08:26
Толкова ли е трудно в статията да има думи като "Русия" и "Турция"?

Много трудно.
04 Януари 2018 08:35
Бас ловя, че ако статията беше за 155 годишнина от Варшавското въстание, то щяхме да бъдем подробно известени за ... венерианците на Гурко и Венера


Знам, че полк. Й.И.Гурко е участвал в в потушаването на унгарското въстание през 1848 , но никъде не съм срещал достоверна информация* за негова дейност по време на Варшавското въстание.

*Коментари на местни козяци , изплнени с "кървави" епитети по отношение на Гурко не се броят.
04 Януари 2018 08:44
Толкова ли е трудно в статията да има думи като "Русия" и "Турция"?


Забранено е видимо. Щото наште медии са най-свободните медии на света.
04 Януари 2018 08:53
А РУСКИЯ ПАМЕТНИК ЗАЩО ЗАБРАВИХА? Ех, мерзост човешка! Не само глупостта е безкрайна!
04 Януари 2018 09:01
... за да дойдат да ни управляват от кол, въ́же, Банкя и Самоков!
04 Януари 2018 09:05
А РУСКИЯ ПАМЕТНИК ЗАЩО ЗАБРАВИХА? Ех, мерзост човешка! Не само глупостта е безкрайна!

Мерзостта е съставна, неотделима част на глупостта/простотията.

Иначе, Руският паметник е избледнял и станал невидим в хлорната мъгла на мръсния, софийски въздух.
04 Януари 2018 09:07
*Коментари на местни козяци , изплнени с "кървави" епитети по отношение на Гурко не се броят.


Нали знаеш за оная митична фраза на Бжежински, когато Рейгън го попитал защо Ярузелски е обявил военно положение? "Дядо ми имаше три нощни гърнета -златно, сребърно и бронзово. Но когато казаците на Гурко влязоха във Варшава, се насра на стълбите". Подтекстът е, че Ярузелски, сред всички варианти, е предпочел да обяви военно положение пред това ... казаците пак да влязат във Варшава.
04 Януари 2018 09:08
София отбелязва освобожденито си като пусна топлата вода в избрани квартали.
04 Януари 2018 09:16
Нали знаеш за оная митична фраза на Бжежински,
Допреди две минути знаех, че е на Хашек.
04 Януари 2018 09:18
Дождавшись падения Плевны, Гурко, усиленный IX корпусом и 3-й гвардейской дивизией, в середине декабря двинулся далее и в страшную стужу и в бураны вновь перевалил через Балканы. Когда среди начальствующих лиц, подчинённых Гурко, поднялся ропот, он собрал гвардейское начальство и сказал:

Я поставлен над вами волею Государя Императора и только ему, отечеству и истории обязан отчётом в моих действиях. От вас я требую беспрекословного повиновения и сумею заставить всех и каждого в точности исполнять, а не критиковать мои распоряжения. Прошу всех это накрепко запомнить… Если большим людям трудно, я их уберу в резерв, а вперед пойду с маленькими….

Во время похода Гурко всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми все трудности перехода, лично руководил подъёмом и спуском артиллерии по обледенелым горным тропам, подбадривал солдат живым словом, ночевал у костров под открытым небом, довольствовался, как и они, сухарями. После 8-дневного тяжёлого перехода Гурко спустился в Софийскую долину, двинулся на запад и 19 декабря после упорного боя овладел Ташкесенской укреплённой позицией турок[10]. Наконец, 23 декабря 1877 года (4 января 1878 по новому стилю) русские войска под предводительством Гурко освободили Софию.

Для организации дальнейшей обороны страны Сулейман-паша привёл с восточного фронта значительные подкрепления армии Шакира-паши, но был разбит Гурко в трёхдневном бою 2-4 января у Филиппополя (Пловдива)[11]. 4 января Пловдив был освобождён.

Не теряя времени, Гурко двинул к укреплённому Адрианополю (болг. Одрин, тур. Эдирне) кавалерийский отряд Струкова, который быстро занял его, открыв путь к Константинополю (Стамбулу). В феврале 1878 войска под командованием Гурко заняли местечко Сан-Стефано (ныне Ешилькёй) в западном пригороде Константинополя, где 19 февраля и был подписан Сан-Стефанский мирный договор, положивший конец 500-летнему турецкому игу в Болгарии.

Награждённый 22 января 1879 г.[12] за этот поход орденом св. Георгия 2-й степени за № 118

« За личныя боевыя заслуги и за целый ряд блистательных подвигов, оказанных войсками, находившимися под его начальством, как при двукратном переходе Балканских гор в 1877 году, так и во всех последующих делах с турками »
Гурко 29 декабря 1877 г. был удостоен чина генерала от кавалерии.


04 Януари 2018 10:06
От заглавието се разбира, че София сама се е освободила. Може би св.София е помогнала, кой да знае?! А Гурко и руските солдати се разходили в снежната планина и влезли в София мирно и тихо! Ега ти лицемерието българско! Нямам думи!
04 Януари 2018 10:16
Допреди две минути знаех, че е на Хашек.


Това, всъщност, няма значение. Защото, дето вика Вацев, беше тъй отдавна, че скоро няма да е истина. Въпросът е в контекста, и през него - използването и като рамка, в която се влага. Това е и част от политиката - архетипи в нови рамки и конкретен, понякога дори сиеминутен, контекст. Така и с Гурко - за едни архетип на Освободителя, за други архетип на Сатрапа. Защото рамката отдавна е заменила ... платното в презентирането. Уви. Пък ти - Хашек бил.

Прочее, как да честваш Русия като Освободител, когато политическата коректност СЕГА я сочи като ... Окупатор.
04 Януари 2018 10:20
Firmin 04 Януари 2018 10:16

Съгласен.
Но наистина никъде не съм чел материали за някакво участие на полк. Гурко Й.И. в смазването на Варшавското въстание.
04 Януари 2018 10:30
Но наистина никъде не съм чел материали за някакво участие на полк. Гурко Й.И. в смазването на Варшавското въстание.


Най-вероятно и не е участвал. По това време, през 1863, е изпълнявал административни функции.

Произведённый 23 апреля 1861 г. в полковники, он 17 марта 1862 г. был отчислен в свиту Его величества и в течение 4 лет, ознаменованных проведением в жизнь реформ Александра II, выполнял ряд ответственных поручений административного характера в Самарской, Вятской и Калужской губерниях, в частности наблюдал за рекрутскими наборами. Его прямой, беспристрастный, хотя строгий и настойчивый образ действий вызвал даже со стороны оппозиционного «Колокола» Герцена признание, что «аксельбанты флигель-адъютанта Гурко — символ доблести и чести». В 1866 г. Гурко был назначен командиром 4-го гусарского Мариупольского полка.


Връзката му с Варшава е по-късна.

По окончании войны некоторое время был в отпуске и 5 апреля 1879 года был назначен помощником главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа; с 7 апреля 1879 года по 14 февраля 1880 года занимал пост Санкт-Петербургского временного генерал-губернатора, а с 9 января 1882 года по 7 июня 1883 года был временным Одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа, а затем был перемещён на пост Варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа.
...
Значительное внимание уделял также фортификационной обороне Варшавского военного округа, усилив укрепления Ивангорода, Новогеоргиевска, Брест-Литовска и Варшавы, создав Варшавский укреплённый район и линию новых укреплённых пунктов (Зегрж, Осовец и др.) и покрыв край сетью стратегических шоссе. Организацией же крепостных манёвров он сумел установить живую и тесную связь между войсками и крепостями. Артиллерия получила при нём обширный Рембертовский полигон. Кавалерия, предмет особого внимания Гурко, постоянно была в движении, получая задачи на лихость, быстроту движения, разведку, действия в массах и т. п. Войска втягивались в работу не только летом, на подвижных сборах и манёврах, но и зимой, производя зимние манёвры, стрельбы, походные движения с ночлегом в поле, под открытым небом. Весь опыт русско-турецкой войны был использован Гурко широко и полно в течение 12 лет командования им войсками Варшавского военного округа.


... и едва ли е тренирал кавалерията за казашки набези и погроми из паважа на Варшава. Поне не и според Уикито
04 Януари 2018 11:48
Трябва паметник на 7-ма кавалерия, освободила сел София. Дето живеели 1 000 цигани, 999 турци и един българин по име
бай Иван Циганина...;;
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