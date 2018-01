БАН разсекрети доклада за „Белене”

03 Януари 2018 22:43

Без никакво участие и гаранции от турска страна...

Turkish Electricity Trade and Contract Corporation (TETAS) has guaranteed the purchase of 70% power generated from the first two units and 30% from the third and fourth units over a 15-year power purchase agreement. Electricity will be purchased at a price of 12.35 US cents per kW·h and the remaining power will be sold in the open market by the producer.[11]

турците може и да не са глупаци, но за щурчо не е сигурно. как се нарича човек, който лъже тъпо? който лъже така, че е съвсем лесно да го хванеш, че лъже?щурчо, пак ли ще си играем като онзи ден, дето "по туй спор нема"