Стийв Банън описва срещата между Тръмп младши и руски адвокат като "предателска"

ssstto 03 Януари 2018 20:41

Банън се присъедини към предизборната кампания на Тръмп два месеца след срещата през юни 2016 г. между руската адвокатка Наталия Веселницкая и представители на кампанията. Значи една жена казала нещо си за друго нещо случило се преди два месеца и Стивчо нещо някак си нещичко разбрал, айде холан. Бегай у лево при педофилите.

Kaкто казва тав ЗИП: Мълния - Trump responds to Steve Bannon's criticisms in new book: `When he was fired, he not only lost his job, he lost his mind' Значи може Бил да получава половин милион от руска банка за една "лекция", може Хилъри да прави "опозиционно проучване" на Тръмп с руснаци, ама среща на Тръмпови с руски адвокат е предателска? Щото на Банън му биха шута и неговия кандидат за Сената Рой Мур се оказа педофил и загуби катастрофално сега всичкото грозде е кисело ли?