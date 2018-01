Боян Чуков: Няма как протестът в Иран да е заради яйцата, струващи 2 стотинки

dissidentbg 03 Януари 2018 17:32 E6 03 Януари 2018 17:27

Гладен човек само за ядене мисли.

Един милиард долара годишно печели Иран от износ на плодове и ядки. В Англия има плодове и ядки от Иран, но нищо за ядене от България.



Iran has been among the world's top five producers of apricots, cherries, sour cherries, cucumbers and gherkins, dates, eggplants, figs, pistachios, quinces, walnuts, and watermelons