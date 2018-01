Русия обмисля създаването на собствена криптовалута с цел избягване на западните санкции

03 Януари 2018 09:23



Bank of England plots its own bitcoin-style digital currency



Тhe Bank of England could green light its own Bitcoin-style digital currency as early as 2018, The Telegraph can disclose.



A research unit set up by the Bank is investigating the possible introduction of a crypto-currency linked to sterling.







http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/30/bank-england-plots-bitcoin-style-digital-currency/





Когато тов. ЗИП говореше, че ще дойде времето на "държавните криптопари" тука някои философи почнаха да ми говорят, че това е невъзможно защото "криптопарите" били точно противоположното на държавата !Само дето от две години Английската централна банка работи по проект за "криптопаунд" !p.s: Биткойнът е само "лабаратория". Тепърва идва времето на "държавните криптопари"...