"Дойде му времето" за борба със сексуалния тормоз снимка: NY Times Питър Мартинс е обвинен от 20 балетисти в сексуално посегателство и злоупотреба със служебно положение.



Последният, който е на мушката, е ръководителят на New York City Ballet Питър Мартинс. Той ще подаде оставка след разкритията, става ясно от статия във вестник "Ню Йорк таймс". Директорът на балета е обвинен от двайсетина балетисти във вербален тормоз и физическа сексуална злоупотреба. Той се е възползвал от служебното си положение и властовата си позиция, за да накара някои от балетистите да правят секс с него.



Сред обвинените от октомври м.г. досега знаменитости са още Чарли Шийн, Силвестър Сталоун, Стивън Сегал, Дъстин Хофман, Ларс фон Триер. Звезди от сферата на киното и другите сценични изкуства обявиха старт на движението Time's Up ("Дойде му времето"), което ще се бори за защита от сексуалните посегателства и дискриминацията. Би Би Си съобщава, че в инициативния комитет са над 300 жени, сред които актрисите Натали Портман, Рийз Уидърспуун, Кейт Бланшет, Ема Стоун и др. Организацията планира да се финансира от дарения. Тя не дели жертвите на сексуални посегателства по пол и обещава юридическа защита както на потърпевшите жени, така и на мъже. Такива също има немалко сред оплакалите се в последните месеци. Кулата от карти започна да се срива след обвиненията на множество актриси към продуцента Харви Уайнстийн, но тормозените от носителя на "Оскар" Кевин Спейси например са момчета и млади мъже.Последният, който е на мушката, е ръководителят на New York City Ballet Питър Мартинс. Той ще подаде оставка след разкритията, става ясно от статия във вестник "Ню Йорк таймс". Директорът на балета е обвинен от двайсетина балетисти във вербален тормоз и физическа сексуална злоупотреба. Той се е възползвал от служебното си положение и властовата си позиция, за да накара някои от балетистите да правят секс с него.Сред обвинените от октомври м.г. досега знаменитости са още Чарли Шийн, Силвестър Сталоун, Стивън Сегал, Дъстин Хофман, Ларс фон Триер. 107