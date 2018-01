Ринго Стар и Бари Гиб вече са рицари

Ринго Стар и Бари Гиб (в средата) празнуват титлите си.

Две култови фигури от музикалния свят - барабанистът на The Beatles Ринго Стар и лидерът на групата Bee Gees Бари Гиб, бяха удостоени с рицарско звание, съобщават агенциите. Техните имена се наредиха сред 1123-мата британци, на които кралица Елизабет II присъди високи титли и звания в края на годината. Отсега нататък както Стар, така и Гиб ще бъдат наричани сър. "Това е страхотно. Това е голяма чест и удоволствие, че музиката ми и моята благотворителна дейност получиха признание", заяви Ринго Стар при удостояването му с почетната титла. Той посъветва всички млади музиканти да не чакат, а да се отдадат на музиката. Стар се присъединява към The Beatles на 16 август 1962 година. А Бари Гиб е основател на Bee Gees заедно с братята си Робин и Морис. Групата е на шесто място по продажби на албуми в музикалната история, а The Beatles е номер две след Елвис Пресли.