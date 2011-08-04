ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №104 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 2, 7, 17, 19, 23, 27. Печалби: 6 - няма, 5 - 56 по 1016.70 лв., 4 - 2052 по 27.80 лв., 3 - 26 006 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 3 255 348.72 лв.







"6 от 42"



Числа: 1, 3, 18, 26, 36, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 1704.70 лв., 4 - 447 по 34.30 лв., 3 - 7971 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 573 322.27 лв.







"5 от 35"



I теглене: 16, 18, 26, 28, 34. Печалби: 5 - 6 по 6203.20 лв., 4 - 612 по 53.20 лв., 3 - 14 617 по 3.20 лв.; II теглене: 15, 17, 24, 27, 32. Печалби: 5 - 3 по 12 406.50 лв., 4 - 515 по 63.20 лв., 3 - 14 947 по 3.10 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 7, 8. Цифра: 7, 5, 1. Печалби: 3 - 9 по 7532.10 лв., 2 - 2263 по 17.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 6, 7, 9, 16, 40. Зодия: 5. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 44 по 100.00 лв., 3 - 326 по 10.00 лв., 2+1 - 475 по 5.00 лв., 1+1 - 2066 по 1.50 лв., 2 - 4690 по 1.00 лв., 0+1 - 2742 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 91; Месец: 11; Дата: 18; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 719.40 лв., група 3 - 2 по 287.80 лв., група 4 - 2 по 179.90 лв., група 5 - 8 по 45.00 лв., група 6 - 10 по 28.80 лв., група 7 - 10 по 36.00 лв., група 8 - 38 по 7.60 лв., група 9 - 67 по 6.40 лв., група 10 - 159 по 3.20 лв., група 11 - 226 по 2.60 лв., група 12 - 362 по 2.00 лв., група 13 - 780 по 1.90 лв., група 14 - 1780 по 1.40 лв., група 15 - 4046 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 9981.38 лв.







"Втори тотошанс"



Печалба: лек автомобил - фиш с номер 487537448 (от Плевен).



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