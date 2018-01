Butch 01 Януари 2018 15:44 Според Доналд Тръмп 2018 ще е "фантастична" година

За някои.

От друга страна кой е обещавал "светлото" бъдеще за всички. Това го правиха "другарите", докато не решиха друго. "turn over a new leaf". Аха... За някои.От друга страна кой е обещавал "светлото" бъдеще за всички. Това го правиха "другарите", докато не решиха друго. "turn over a new leaf". Аха...