Над 1 милион посрещнаха 2018-а на „Таймс скуеър" в Ню Йорк

Новата 2018 г. в Ню Йорк бе ознаменувано със спускането на гигантско кристално кълбо по шпила на един от небостъргачите. Над 1 млн. жители на мегаполиса се събраха на площад „Таймс скуеър“, за да наблюдават тази зрелищна церемония, разказва БГНЕС.

Те дойдоха въпреки мразовитите температури от минус 11 градуса. За последен път такива температури в Новогодишната нощ е имало през 1962 година. Няколко часа преди полунощ на сцената на площада пяха Марая Кери, Нид Даймънд, Ник Джинас, Камила Кабельо и други.



Кулминацията на тържествата стана спускането на кристалното кълбо, което в САЩ е един от новогодишните символи. Минута преди полунощ той започна бавно да се спуска по заострения връх на една от високите сгради, като достигна най-ниската си точка в момента, когато настъпи 2018 година. Кълбото се задвижва от бутон, като право да го натиснат имат знаменитости.



Тази година честта се падна на активистката Тарана Бърк, основателката на общественото движение "Me Too", което защитава жените, станали жертва на сексуални посегателства. През декември списание „Тайм“ посочи това движение за „Човек на годината“



Кълбото е с диаметър 3,6 метра и тегло 5,4 тона. Традиционно то се изготвя от почти 2700 кристални триъгълника, направени от майсторите на ирландската компании Waterford Crystal ("Уотърфорд кристъл"). За всяка Нова година се прави отделна кристална топка, като се кристалните плочки се разместват. Властите взеха специални мерки за сигурност. Гаражите около пощада бяха напълно опразнени от коли и запечатани. Полицаи извършваха постоянно наблюдение за покривите на сградите.



Няколко хиляди агенти в цивилно облекло също бяха ангажирани за безопасността на тържествата. По улиците бяха поставени бетонни блокове и товарни камиони, за да не бъдат допуснати инциденти с пешеходците. Като цяло тържествата на площада са стрували 7.5 млн. долара, добавя БГНЕС.

