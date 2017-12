Иран реже достъпа до социални мрежи заради протестите

rover 31 Декември 2017 22:29 казуса, мъдрите думи на стрина кица: "protesting for the freedom and future they deserve". и се сещам за пореден път за ирак, либия, сирия... така искат да им осигурят светло бъдеще и на иранците.

както е казал шопът, "е нема такова животно като наглосакса"...

