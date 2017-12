Китай пусна в експлоатация ядрен реактор от Русия

Engels 31 Декември 2017 13:54



Точно такъв пример са осемте 100-метрови склада на Bitmain Technologies Ltd. в Северен Китай. Компанията има няколко такива „ферми“ със сървъри в град Ордос, район Вътрешна Монголия. Там над 25 000 компютъра работят върху решаването на криптираните уравнения, които генерират биткойни. Целият този производствен процес обаче се задвижва от електричество, произведено от изгарянето на въглища. По същия начин зависими от горивото са и останалите „мини“ за криптовалута, които изкачат на много места в Китай, предава Bloomberg.



Според данни за консумацията на енергия от производителите на биткойни на платформата Digiconomist общото количество изразходвана енергия за добив на криптовалутата е равно на това на 3 млн. американски домакинства и е над индивидуалното потребление на 159 държави. Колкото повече биткойни се създават, толкова повече нараства нивото на трудност на генериращите валута изчисления, както и съответно обема на електричеството за решаването им.

Според правилата на биткойн, след като бъде създаден определен брой знаци, все повече работа е необходима за следващата партида, посочва Джеймс Бътърфил, ръководител на отдела за изследвания и инвестиционни стратегии към ETF Securities Ltd. Използвайки данни за цените на тока и темпа на увеличение, с който изчисленията при копаенето трябва да се извършват, Бътърфил пресмята, че максималните разходи за производство на биткойн ще се увеличат повече от два пъти – от 6611 долара през четвъртото тримесечие на тази година до 14 175 долара през второто тримесечие на 2018 г. В началото на тази година цената за производство беше 2856 долара. Това означава, че с увеличаването на разходите за производство съществува и по-голям риск за миньорите, ако цената на криптовалутата намалее.