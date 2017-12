"Франс прес": България е най-тежкият нарушител на свободата на словото в ЕС

Butch 30 Декември 2017 22:50 Откакто върхът на разобличаващата журналистика - Уотъргейт - се оказа активно мероприятие на ФБР

Не точно...

Нали не се опитваш да оневиниш администрацията на Никсън?

Имало е петима "burglary" в централата на Демократическата партия. Администрацията мачка разследването. Лъже.

Наистина, "дълбокото гърло" което дава информация на Bob Woodward -журналиста, 30 години по-късно се оказва, че е бил заместник шефа на FBI. Когато потвърди, че е бил "Deep Throat" беше немощен 90 годишен дядка. Почти "сдал багажа".

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Throat_(Watergate)

https://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal



Аз бих казал, че Никсън беше тръгнал да мачка конституцията и един патриот от FBI, го спъна. В друго отношения не беше слаб президент.

Да, напусна и се възползва за последно от "Air Force One" да си отиде у дома. Такива са US президенти.

