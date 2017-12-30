Китай направи магистрала, произвеждаща ток от слънцето

30 Декември 2017 11:24

Но вероятно не е икономически изгодно за да не го направят досега. Поне със съвременните технологии.

Ми ще трябва по-солидна конструкция, не просто да боднеш едно колче в земята, щото там има вибрации, завихряния... А то идеята нали е да направиш нещо по най-бързия начин, че да хванеш промоцията, докато държавата плаща. А и нали има някакви цели, до 2 години 30%, до 5 години - 50%, иначе и други проблеми ще се решат, примерно мрежата ще можеш да му вградиш, което се оказа голям проблем. Най-вече, с тия въпроси се занимава не най-интелигентната част от човечеството, та решенията ще идват по метода на пробата и задължителната грешка.