„Ислямска държава“ използвала оръжие и от Сърбия

30 Декември 2017 09:09

Сърбия е на шесто място сред страните, произведени в които оръжия използва „Ислямска държава“(ИД)

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/14/nearly-third-weapons-used-isil-battlefield-manufactured-eu-report/amp/

http://www.euronews.com/amp/2017/12/28/how-weapons-made-in-romania-and-bulgaria-are-finding-their-way-into-isil-s-arms

How weapons made in Romania and Bulgaria are finding their way into ISIL’s arms

А бе хора, защо не направите една протестна акция срещу Гугъл, че така и не научи български - като вас!Първите публикации на изследването е от началото на септември,но последните дни бе отново претопляно от английската пресаТова със Сърбия ми прилича повече на история от детската градина "Госпожо, пък Иванчо се блъска"Типично заглавие за публикациите е например