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Горещи Новини

Великобритания обмисля създаването на изтрезвители

 
Заради рязкото увеличаване на хоспитализациите, предизвикани от прекалена консумация на алкохол, британската здравна служба обмисля въвеждането на изтрезвители, предаде ДПА. Целта е да не се препълват спешните отделения и чакалните в болниците, съобщи БНР.

Контролирани райони, където препили купонджии могат да бъдат приети и дори да преспят, вместо да бъдат хоспитализирани, вече се ползват в някои райони като Нюкасъл, Бристъл, Манчестър и Кардиф, се казва в изявление на здравната служба. Оттам посочват, че между 12 и 15 процента от приеманите в спешни отделения пациенти са свързани с консумация на алкохол, като в празнични периоди те достигат и 70 процента.
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30 Декември 2017 06:54
Това е долна манипулация.
Напиват се само ватниците. Ако не вярвайте оитайте сгугни, рики и вся остальная....
30 Декември 2017 07:03
Всеки се напива понякога и колкото повече пари има, толкова повече пие.
Във Великобритания създаването на изтрезвители по почина на НРБ няма да стане, защото ще им трябват десетки хиляди изтрезвителни помещения, които трудно ще поемат контингента от петъчните нощи и съботните сабахлени.
Целта е да не се препълват спешните отделения и чакалните в болниците, съобщи БНР.

Да, медията свела инфо на пресата и станало тюрлю гювеч. Британската NHS и по-специално A&E сектора не приемат пияните в приемната, а ги карат на друго място, или в т.нар. "Изолатор". Това става от техни служители с любезното присъствие на няколко народни милиционера just in case.

30 Декември 2017 07:47
А ние се отказахме от тази добра традиция! Да припомня, че изтрезвителят в София беше там, където сега ще проведем Европредседателството - НДК! Изтрезняване!

Не мога да не си затананикам ...

Приятно все-таки, что нас здесь уважают:
Гляди - подвозят, гляди - сажают!
Разбудит утром не петух, прокукарекав,-
Сержант подымет - как человеков!
https://www.youtube.com/watch?v=bupKLAFfAOA
30 Декември 2017 07:58
Оттам посочват, че между 12 и 15 процента от приеманите в спешни отделения пациенти са свързани с консумация на алкохол, като в празнични периоди те достигат и 70

Слаба работа.
На Слънчака цело лето са 90.
30 Декември 2017 07:59
и колкото повече пари има, толкова повече пие.

Точно обратното - пият тези, които нямат пари. А и нямат пари, защото пият. А алкохолизирането и футболизирането на британското общество е признак на неговия упадък, особено силен след реформите на Тачър, но имащ своите дълбоки историко-културни предпоставки.
30 Декември 2017 08:04
Крайно време беше.

Англосакските са известни битови алкохолици. Пред пъбовете понякога е истинска кочина....



'Addicted man of Europe': Study says drug, alcohol addiction a crisis in UK

The UK is the addiction capital of Europe, with some of the highest rates of opiate and alcohol dependency as well as a worldwide hub for so-called ‘legal highs’.



https://www.rt.com/news/uk-drugs-alcohol-addiction-282/




30 Декември 2017 08:07
Защо се пие, отдавна е изяснено...

Следната планета се обитаваше от един пияница. Това посещение беше много кратко, но то потопи малкия принц в дълбока тъга:
— Какво правиш ти? — каза той на пияницата, когото завари настанен мълчаливо пред една редица празни и друга редица пълни бутилки.
— Пия — отвърна мрачно пияницата.
— Защо пиеш? — попита го малкият принц.
— За да забравя — отговори пияницата.
— Какво да забравиш? — поиска да разбере малкият принц, който вече го съжаляваше.
— За да забравя, че ме е срам — призна пияницата, като наведе глава.
— Срам — от какво? — пожела да узнае малкият принц, който искаше да му помогне.
— Срам от това, че пия! — завърши пияницата и потъна окончателно в мълчание.
А малкият принц си отиде в недоумение. „Възрастните са наистина много, много чудновати“ — си каза той, пътувайки.
30 Декември 2017 08:23
Bevo per dimenticare!
Пенчо, гепи
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30 Декември 2017 08:36
Преди петнадесетина години бях в UK в командировка, в Йорк.
През седмицата всичко ОК. Пъбовете почти празни, в осем часа жив човек няма по улиците. Аз единствен махам крачоли, а полицаите ме гледаха подозрително.
Но в петък и събота-майко мила. Все едно си пуснал свине. В кръчмите фраш, пият като за последно, а по тротоарите лежат мъртвопияни мъже и жени. Ако не го бях видял сам, нямаше да повярвам. Никакви задръжки, пикаят и драйфат навсякъде.
В неделя сякаш друга страна. Заличават се пораженията и се чистят счупените бутилки.
В понеделник все едно си в страна на трезвеници.
И в бившия СССР съм ходил, и там съм виждал пияни по улицата, но там ха паднеш на земята, веднага УАЗ-ката те прибира в изтрезвителя.
30 Декември 2017 08:37
У нас ги закриха...
30 Декември 2017 08:43
Пенчобре - Натисни тук
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А на кладбище всё спокойненько (исполнитель: Михаил Ножкин)

Четверть века в трудах и в заботах я,
Всё бегу, тороплюсь да спешу.
А как выдастся время свободное –
На погост погулять выхожу.

Там, на кладбище, так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько –
Исключительная благодать.

Нам судьба уготована странная:
Беспокоимся ночью и днём,
И друг друга грызём на собраниях,
Надрываемся, горло дерём.

А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько –
Исключительная благодать.

Друг на друга мы всё обижаемся,
Выдираемся всё из заплат,
То за лучшую должность сражаемся,
То воюем за больший оклад.

А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько –
Исключительная благодать.

Ах, семья моя, свора скандальная,
Ах, ты, пьяный, драчливый сосед,
Ты квартира моя коммунальная –
Днём и ночью покоя всё нет.

А на кладбище так спокойненько
Среди верб, тополей да берёз,
Всё культурненько, всё пристойненько,
И решён там квартирный вопрос.

Заболели мы автомашинами:
Дай нам «Волгу», «Москвич», «Жигули»,
Обеспечь запасною резиною
И гараж вынь хоть из-под земли.

А на кладбище так спокойненько:
Каждый в личном своём гараже,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Все наездились вдоволь уже.

Вот, к примеру, захочется выпить вам,
А вам выпить нигде не дают,
Всё стыдят да грозят вытрезвителем,
Да в нетрезвую душу плюют.

А на кладбище так спокойненько,
От общественности вдалеке
Всё культурненько, всё пристойненько,
И закусочка на бугорке.

Старики, я Шекспир по призванию,
Мне б «Гамлетов» писать бы, друзья.
Но от критиков нету признания,
От милиции нету житья.

А на кладбище, по традиции,
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции –
Исключительная благодать.

А на кладбище, по традиции,
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции –
Исключительная благодать.
30 Декември 2017 08:56
Голяма беля стана с този Брекзит!
Вчера газ от Русия, днес изтрезвители, утре, току виж противоракетни системи си поръчали.
То и със създаването на Антантата така се почнало...

...........................................
http://www.drago.info/
30 Декември 2017 09:45
ПГеоргиев
30 Дек 2017 08:36

Преди петнадесетина години бях в UK в командировка, в Йорк.
През седмицата всичко ОК. Пъбовете почти празни, в осем часа жив човек няма по улиците. Аз единствен махам крачоли, а полицаите ме гледаха подозрително.
Но в петък и събота-майко мила. Все едно си пуснал свине. В кръчмите фраш, пият като за последно, а по тротоарите лежат мъртвопияни мъже и жени. Ако не го бях видял сам, нямаше да повярвам. Никакви задръжки, пикаят и драйфат навсякъде.
В неделя сякаш друга страна. Заличават се пораженията и се чистят счупените бутилки.
В понеделник все едно си в страна на трезвеници.


За петнайсет години сигурно много неща са се променили. В понеделник сигурно всички са на бира. Във вторник също. И така докато дойде петък.

А тва със заличаването на пораженията ще го има докато тия които обгрижват пияниците са повече от пияниците и още не са се сетили, че хората нема нужда да обгрижват пияниците. Като станат пияниците повече, тогава ще стане най-интересно, и за това - Брекзит. Аз заличаването на пораженията съм го виждал на Слънчака и ми е направило също силно впечатление. В басейна на хотела едни петдесет човека всеки ден правят мазало. Вечерта една жена позачисти малко, но батакът си е там. А и ония също са си там и продължават да мажат. Сутринта около шест седем идва една бригада от жени от околните села на Слънчев бряг и преобразява района за един или два часа. Ама бригадата е поне от двадесет жени. Около басейна и заведението има и друг персонал. И излиза, че зад всяка свиня трябва да има почти по един човек, за да й събира лайната.
30 Декември 2017 10:08

За петнайсет години сигурно много неща са се променили. В понеделник сигурно всички са на бира. Във вторник също. И така докато дойде петък.

А петък е ден на бояришника.
30 Декември 2017 10:12
Пряк резултат от посещението на Борис Джонсън в Москва.
30 Декември 2017 10:16
Великобритания може да обмисли и създаването на топлата вода, след като “бритиш” е станало синоним на “пияна свиня”.
30 Декември 2017 10:21
VOCI
30 Дек 2017 10:08



За петнайсет години сигурно много неща са се променили. В понеделник сигурно всички са на бира. Във вторник също. И така докато дойде петък.

А петък е ден на бояришника.


Йоухоухоуендъбатлъфром

https://www.youtube.com/watch?v=98luuj8ymoQ
30 Декември 2017 11:12
https://www.youtube.com/watch?v=pcpDalkYGaw
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