Великобритания обмисля създаването на изтрезвители

генек 30 Декември 2017 08:43 Пенчобре - Натисни тук

Натисни тук



А на кладбище всё спокойненько (исполнитель: Михаил Ножкин)



Четверть века в трудах и в заботах я,

Всё бегу, тороплюсь да спешу.

А как выдастся время свободное –

На погост погулять выхожу.



Там, на кладбище, так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Всё культурненько, всё пристойненько –

Исключительная благодать.



Нам судьба уготована странная:

Беспокоимся ночью и днём,

И друг друга грызём на собраниях,

Надрываемся, горло дерём.



А на кладбище так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Всё культурненько, всё пристойненько –

Исключительная благодать.



Друг на друга мы всё обижаемся,

Выдираемся всё из заплат,

То за лучшую должность сражаемся,

То воюем за больший оклад.



А на кладбище так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Всё культурненько, всё пристойненько –

Исключительная благодать.



Ах, семья моя, свора скандальная,

Ах, ты, пьяный, драчливый сосед,

Ты квартира моя коммунальная –

Днём и ночью покоя всё нет.



А на кладбище так спокойненько

Среди верб, тополей да берёз,

Всё культурненько, всё пристойненько,

И решён там квартирный вопрос.



Заболели мы автомашинами:

Дай нам «Волгу», «Москвич», «Жигули»,

Обеспечь запасною резиною

И гараж вынь хоть из-под земли.



А на кладбище так спокойненько:

Каждый в личном своём гараже,

Всё культурненько, всё пристойненько,

Все наездились вдоволь уже.



Вот, к примеру, захочется выпить вам,

А вам выпить нигде не дают,

Всё стыдят да грозят вытрезвителем,

Да в нетрезвую душу плюют.



А на кладбище так спокойненько,

От общественности вдалеке

Всё культурненько, всё пристойненько,

И закусочка на бугорке.



Старики, я Шекспир по призванию,

Мне б «Гамлетов» писать бы, друзья.

Но от критиков нету признания,

От милиции нету житья.



А на кладбище, по традиции,

Не слыхать никого, не видать,

Нет ни критиков, ни милиции –

Исключительная благодать.



А на кладбище, по традиции,

Не слыхать никого, не видать,

Нет ни критиков, ни милиции –

Исключительная благодать.