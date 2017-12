Баджо 29 Декември 2017 15:55 Товагищчи непеошници , чемодан -вокзал - остров Грейн .

Коварни са жужистите .

Вместо в Поморие или Влас , те- в ингилзко .

Износът на втечнен газ от Алжир за Великобритания е под 0.2 млрд куб метра - демек, може и в манерки.

ALGIERS, Oct 10 , 2017(Reuters) - Algeria’s state energy company Sonatrach is facing difficulties meeting clients’ demands for gas exports, its chief executive said on Tuesday, citing unwieldy beaucracy and the need to attract more foreign expertise.

Sonatrach, Algeria’s cash cow and a major gas supplier to Europe, has been shaken by corruption scandals, the frequent departure of top executives and bureaucratic inefficiencies that have hindered development of new oilfields.