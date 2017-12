"Гардиън": Облак от корупция надвисва над България, докато поема председателството на ЕС

28 Декември 2017 20:28

В статията се отбелязват и притесненията от участието в правителството на националисти, които или са осъждани за използване език на омразата (като Валери Симеонов), или призовават да се спират търсещи убежище дори със силата на оръжието (като Красимир Каракачанов). ВМРО е "известна със систематичното пропагандиране на омраза срещу съседни народи на Балканите, както и срещу циганите", се казва в доклад на Съвета на Европа, цитиран от авторката.

In October the deputy prime minister, Valeri Simeonov, was found guilty of discrimination for a 2014 speech in parliament where he described Romany people as “arrogant, presumptuous and ferocious-like humans” and compared Romany women to “street dogs”.



The defence minister, Krasimir Karakachanov, has called for Europe’s external borders to be defended by “force of arms if necessary” to stop asylum seekers. His party, the Bulgarian National Movement, is “notorious for systematically propagating hatred against neighbouring peoples in the Balkans as well as anti-Gypsy propaganda”, according to a Council of Europe report.



The source who knows Borissov claimed these ministers were not influential but their views have rung alarm bells in Brussels. The European commissioner for justice, Věra Jourová, told Politico earlier this year she was “nervous” about the situation and was monitoring the government’s policy on the Roma.