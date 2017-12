Рекс Тилърсън: САЩ нямат илюзии по отношение на режима в Русия

Ганий 28 Декември 2017 13:58 бясно циркулира дописка от някаква многотиражка (не съм я чувал досега! - ако не става дума наистина за ЛА Времена) по друга модерна тема срещу Русия, Руснците, Руското, вкл. с кадро на Путин - за хакерите (нихнята!!!), която за наше дълбоко нещастие все още не е намерило подобаващото място в нашта безпристрастна преса...



Jailed Russian says he hacked DNC on Kremlin's orders and can prove it



Tribune News Service By Kevin G. Hall, McClatchy Washington Bureau



WASHINGTON - A jailed Russian who says he hacked into the Democratic National Committee computers on the Kremlin's orders to steal emails released during the 2016 U.S. presidential election campaign now claims he left behind a data signature to prove his assertion.

In an interview with Russia's RAIN television channel made public Wednesday, Konstantin Kozlovsky provided further details about what he said was a hacking operation led by the Russian intelligence agency known by its initials FSB. Among them, Kozlovsky said he worked with the FSB to develop computer viruses that were first tested on large, unsuspecting Russian companies, such as the oil giant Rosneft, later turning them loose on multinational corporations.



https://www.msn.com/en-us/news/politics/jailed-russian-says-he-hacked-dnc-on-kremlins-orders-and-can-prove-it/ar-BBHqvnc?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp



Как може, след такава дописка, да не намразиш до дъното на душата си Русия, Руснаците, Руското и Путин!

Ужасът вече ескалира до неподправен ужОс!



