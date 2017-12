Украйна и проруските сепартисти си размениха стотици пленници

Butch 28 Декември 2017 11:18 но мисля че Господ един ден ще копи&пейства как действаше със недоразумението сесесере

The Lord works in mysterious ways.* Може да реши да сложи стопанин (хазяин) на Кремъл роден в Тува или дори роден в Гори.

Какви сълзи ще рониш тогава?



