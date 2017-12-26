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Бунтовници свалиха сирийски военен самолет

 
Снимка: Архив

Сирийски военен самолет е свален в околностите на град Хама и пилотът му е загинал, предадоха агенциите. Сирийската армия обяви, че машината L-39 Albatros е свалена от бунтовниците, действащи в района. Малко по-късно отговорност пое военната групировка "Тахрир ал Шам", в която голяма част от бойците са били част от сирийския клон на "Ал Кайда".
„Военен самолет се разби в северната част на провинция Хама, след като беше свален от въоръжена терористична групировка. Пилотът загина”, се казва в съобщението на сирийските въоръжени сили.
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26 Декември 2017 20:26
Малко по-късно отговорност пое военната групировка "Тахрир ал Шам", в която голяма част от бойците са били част от сирийския клон на "Ал Кайда".

Ами те са баш добрите терористи, ве. Наши хора, прогресивни.
26 Декември 2017 20:28
Видео:
https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/945703248119386112

По всяка вероятност Игла.

Не трябва да се лети ниско.
Да се лети ниско не трябва.

26 Декември 2017 20:31
Ами те са баш добрите терористи, ве. Наши хора, прогресивни.

Путин нали заяви, че терористите в Сирия са унищожени, ве?
26 Декември 2017 20:32
А нашите Стрела 2 къде заминаха??? Само питам де
26 Декември 2017 20:34
Американците намират наин да докарат в Сирия оцелели терористи. Имат резерви - нали ги измъкваха от обкръженията...
26 Декември 2017 20:34
Путин нали заяви, че терористите в Сирия са унищожени, ве?
Заяви. Ама чети до края де:
Путин заявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии
...
Президент РФ отметил, что еще могут быть "отдельные очаги сопротивления".
26 Декември 2017 20:35
Могут , могут.
26 Декември 2017 20:36
Нали Масква изби сичкото терористи по сичките земни кълбета?

ЗИП- чето Ко ша кажи?
26 Декември 2017 20:37
Путин нали заяви, че терористите в Сирия са унищожени, ве?

манриче,
не са. твоя роднина по благородническа линия дон чо фон дьо тръмпи още е там.
26 Декември 2017 20:39
Брилянтен ход на Империята.
26 Декември 2017 20:39
Самолетът със сигурност е свален с прашка.
Не вярвам някой от тия, дето сън не спят мислейки как да унищожат тероризма, да е предоставил на сърцеядите нещо по-технологично от прашка.
26 Декември 2017 20:40
Han : " Не трябва да се лети ниско."

Е, да ама , при кацане и излитане как да се лети ?
Вероятно , пропукал се e контрола около ВВС базите . Там са най-уязвими.
26 Декември 2017 20:42
кво че каже зипа на дойчетата ли? квото е - че l39 е учебен военен луфтвафе.
26 Декември 2017 20:43
Брилянтен ход на Империята.


Сега има пълно основание да изчегърта от района сичкото опозиционер барабар с инструкторите и ще стане язък за инвестициите.
26 Декември 2017 20:45
машината L-39 Albatros

С теа антични таралясници на тов. Хафизович бъдещето е ясно...
26 Декември 2017 20:46
Е, да ама , при кацане и излитане как да се лети ?
Машината е ударена високо (виж видеото, което съм посочил по-горе).
26 Декември 2017 20:53
Щурчо както никога е прав.
Това си е учебен самолет.
26 Декември 2017 20:56
Обозначились ребята
26 Декември 2017 20:57
Graphic + 18: Islamist rebels execute captured Syrian pilot
The disturbing footage might well indicate that the pilot was executed – probably beheaded given the fact that blood was coming out only from is neck – after being captured alive.

https://www.almasdarnews.com/article/graphic-18-islamist-rebels-execute-captured-syrian-pilot/

AMNews дава инфо за трагичната съдба на пилота.
За съжаление руснаците се ангажираха главно с Даеш, а Тахрир аш-Шам и останалите бяха "позабравени". Сега се съсредоточават сили в Идлиб, но може да стане така, че възродените терористи от "Нова Сирийска армия", отглеждани от американците, да ударят в гръб от юг.

26 Декември 2017 21:03
За съжаление руснаците се ангажираха главно с Даеш, а Тахрир аш-Шам и останалите бяха "позабравени". Сега се съсредоточават сили в Идлиб, но може да стане така, че възродените терористи от "Нова Сирийска армия", отглеждани от американците, да ударят в гръб от юг.


Хич даже биля не бяха позабравени.
Просто асадистите не можеха, нямаха сили, да воюват едновременно и с бунтовниците, и с ИДИЛ.
Затуй първен воюваха здраво само с бунтовниците, а ИДИЛ ги бях за..али. Да, ама ИДИл зеха да напредват доста и се наложи да се бият с тях. Но пък не останаха сили за бунтовниците. Оказа се, че и поотделно ще им е трудно да се справят и с едните, и с другите.
Затуй не позабравиха бунтовниците, ами сключиха примирие с тях в началото на 2017. И така успяха да се борят славно с ИДИЛ и все така славно да освободят голяма част от Сирийската пустиня от последните.
Друг въпрос, че ако заедно с това с ИДИЛ не воюваха едновременно и турци, и ССА, и кюрди, и американци, и иракчани, асадистите и ВКС щяха да видят победа през крив макарон.
Но да не припомняме нелицеприятни от пропагандна гледна точка обстоятелства.
26 Декември 2017 21:06
От сутринта 6 руски самолета Ил (вероятно транспортни Ил-76) са кацнали на летището в Хама. Не се уточнява товара им.
В началото на седмицата, руски транспорт с 50 камиона КамАЗ и Урал, премина през проливите на път за Сирия.
Руските ВВС подлагат на тежки бомбардировки сз Хама, а руски вертолети работят в района на свалянето на елката.
26 Декември 2017 21:25
Да, ама ИДИл зеха да напредват доста и се наложи да се бият с тях.

Дай да уточним лицеприятната част. Това въпреки усилията на 60 + или благодарение на тях. М?
26 Декември 2017 21:27
СГУГНЮ,
/:/
Просто асадистите не можеха, нямаха сили, да воюват едновременно и с бунтовниците, и с ИДИЛ.Затуй първен воюваха здраво само с бунтовниците, а ИДИЛ ги бях за..али. Да, ама ИДИл зеха да напредват доста и се наложи да се бият с тях. Но пък не останаха сили за бунтовниците.

...................................................................................
Има и друго логично и възможно обяснение/от сума време го предлагам!/: ИДИЛ са външни в Сирия сили, а бунтовниците са вътрешни/"опозиция"/!
Ерго, където и да са, ИДИЛ винаги ще са в средата, заобиколени от местните- бунтовници/"опозицията"/! А ако сирийската армия трябва да достигне до силите на ИДИЛ, за да воюва с тях, трябва да премине през силите на "бунтовниците"- да ги елиминира, да ги победи, за да продължи! Така сирийската легитимна армия трябва да воюва първо и повече срещу силите на местните/"бунтовниците", "опозицията"/, да пробие щита им, и чак тогава да достигне до ИДИЛ и да воюва с ИДИЛ!
Друг е въпросът, ако ИДИЛ и местните "бунтовници"/"опозиция"/ са едно и също?! Са ли?! Са ли местните "бунтовници"/"опозиция"/ и те джихадисти-халифатисти! Ако и те са джихадисти-халифатисти, значи си струва легитимната сирийска армия на СВЕТСКА Сирия да ги унищожава и унищожи! ТЧК
26 Декември 2017 21:28
Трябват още двама де били са за да стане процентът 80. Сегашата свежа мисъл не стига повече от 79
26 Декември 2017 21:28
Горното е примерна калкулация. Завършилите МБА в АОНСУ на ИДИЛ по-добре виждат и най-много знаят.
26 Декември 2017 21:29
Бунтовници свалиха сирийски военен самолет

VOCI
26 Дек 2017 20:35
Мнения: 27,197
От: Antigua and Barbuda
Скрий: Име,IP
Могут , могут.

Много ценно и полезно изхождане.
За ф бъдещи случаи!
Блгдр Воця!

26 Декември 2017 21:43
Дементоре можеш да погледнеш при желание.
https://www.youtube.com/watch?v=wHqmJiIUUAA
26 Декември 2017 22:27
Хоть с чертом, но против Асада
https://cont.ws/@sadik/802975
В последние дни все чаще в средствах массовой информации упоминается загадочный лагерь для беженцев Аль-Садд в сирийской провинции Хасеке. Несколько дней назад издание «Аль-Хадат» сообщило об «эвакуации» 47 террористов ДАИШ и нескольких боевиков «странной народности» на американских вертолетах из небольшого населенного пункта на левом берегу Евфрата в это поселение обездоленных людей.
В сентябре же командование курдских отрядов народной самообороны (YPG) арестовало несколько своих бойцов, обвинив их в работорговле. Согласно информации журналистов, в качестве «живого товара» выступали девушки, которых преступники вывозили в Джиср-эш-Шаддади — небольшой населенный пункт в нескольких километрах от лагеря. Характерно, что в добавок ко всему, в месте «сбыта» людей располагается американская военная база, на территории которой, по информации российских, сирийских и иранских военных, идет подготовка боевиков «Исламского государства».
Сегодня же в одной из милых кофеин Алеппо мне посчастливилось встретиться с очень интересным собеседником – бывшим корреспондентом курдского издания «ANHA», членом женского подразделения отрядов народной самообороны «YPJ» девушкой Рейхан. Отмечу, что встреча прошла по инициативе моей собеседницы – для нового материала ей были необходимы фотографии с места вчерашнего обстрела района Халидия.
В процессе нашего общения мне удалось выяснить, что Рейхан неоднократно посещала лагерь Аль-Садд.
«Я тоже слышала и про боевиков ДАИШ, которые более чем вольготно себя чувствуют в тех местах, и про преступления моих соотечественников, которые при молчаливом покровительстве американских военных вывозили людей на рынки рабов в соседние населенные пункты… С учетом же того, что страдают в основном девушки и женщины, мы (YPJ)не могли не попытаться выяснить все подробности», — сообщила мне собеседница.
Из рассказа Рейхан я понял, что во время своего пребывания в поселении беженцев, она не встречала орды боевиков ИГИЛ и даже не видела пьяных солдат заокеанской страны, насилующих местных женщин. Однако условия проживания людей в лагере, как и местные устои, не могли не шокировать Рейхан.
«В лагере острая нехватка продуктов питания, нет врачей и медикаментов, бытовые отходы, наверное, годами не вывозились с близлежащих свалок. Судя по всему, там нормально не решена и проблема захоронения умерших», – подчеркнула курдская журналистка.
Больше всего же мою собеседницу шокировало общение с девушками, оказавшимися там волею судеб в статусе вдов. Местные руководители выпустили фетву, согласно которой овдовевшим женщинам запрещается жить без «махрама», то есть без мужчины, который якобы является гарантией того, что она не будет подвергаться домогательствам. Однако, как рассказали женщины, проживающие в лагере, единственной целью данной инициативы являлась легитимизация сексуального насилия.
«В лагере свободно продаются наркотики от гашиша до дезоморфина и героина. Руководство поселения пыталось спрятать от нас свои работников, находящихся в состоянии опьянения, однако, повсеместно разбросанные шприцы и характерно расширенные зрачки не скроешь. Судя по рассказам местных жителей, большинство из охранников поселения беженцев – это бывшие террористы ДАИШ, которые сняли с себя характерную одежду и даже сбрили бороды», — продолжила Рейхан.
После последнего посещения лагеря моя собеседница собиралась подготовить подробный материал о настоящей гуманитарной катастрофе, царящей в лагере, об ущемлении прав женщин, о насилии над девушками в провинции Хасеке. Однако редакция в грубой форме ей отказала…
«Тогда я кардинальным образом пересмотрела свое отношение к «ANHA». Получается какая-то политика двойных стандартов: почему если ССА насилуют женщин – они преступники, а когда издевательства происходят над девушками на востоке Сирии об этом нужно молчать?!», — риторически уточнила у меня собеседница.
Естественно, я не мог не согласиться с Рейхан. Однако на этом ее откровения закончились. Спрятав полученный от меня диск с фотографиями в свою женскую сумочку с шевроном «YPJ», курдская девушка пошла по своим делам, обещав при нашей следующей встрече рассказать и другие интересные факты о жизни в самых отдаленных районах Сирийской Арабской Республики.
Автор: Рияд Фарид Хиджаб
26 Декември 2017 22:34
Паралелно с прегрупирането и прегрумирането на прогресивните чаршафи, Козяк явно използва затишието около Коледа, за да попълни редиците на прогресивните тролове. Я какви нови реинкарнации са се пръкналЕ тъдява
26 Декември 2017 22:34
L-39 Albatros


Това изобщо боен самолет ли е?
26 Декември 2017 22:37
И всъщност това с нещо ще промени ли съдбата на брадатите колячи и резачи на глави? Свалили били някакъв самолет, който трудно може да се нарече боен, а по-скоро транспортен. Голям праз. Кой смята, че благодарение на това сваляне терористите ще спечелят войната срещу САА, ммм?
26 Декември 2017 22:40
Принципно е учебно - боен.
Май чехите го правят.
И нашите многострадални ВВС го ползват / основно курсанти/
26 Декември 2017 22:42
Каква Радост за Брадатите Демократи.
Днеска празнуват !
26 Декември 2017 22:44
Принципно е учебно - боен.


За войната в Сирия е използван да транспортира бомби и да ги пусне някъде. Същото го прави всеки друг самолет или хеликоптер при липсата на вражеска авиация и сериозно ПВО. Тъй или иначе това няма да спре победното движение на САА срещу галено наречените "бунтовници", които са си всъщност чисти терористи.
26 Декември 2017 22:46

VOCI

26 Дек 2017 20:35
Мнения: 27,197
От: Antigua and Barbuda
Скрий: Име,IP

Могут , могут.


Всичките любители на Черните Гъсти Къдрави Демократични бради се радваме и празнуваме !
26 Декември 2017 22:52
Hans1
26 Дек 2017 20:36
Мнения: 313
От: Bulgaria
Скрий: Име,IP
Нали Масква изби сичкото терористи по сичките земни кълбета?

ЗИП- чето Ко ша кажи?


Доставки от Източна Европа да Демократичните Монархии от Залива.
Танц със саби и демокрация ....
26 Декември 2017 22:54

Сгугню
26 Дек 2017 21:03
Мнения: 13,920
От: Rwanda
Скрий: Име,IP

За съжаление руснаците се ангажираха главно с Даеш, а Тахрир аш-Шам и останалите бяха "позабравени". Сега се съсредоточават сили в Идлиб, но може да стане така, че възродените терористи от "Нова Сирийска армия", отглеждани от американците, да ударят в гръб от юг.


Хич даже биля не бяха позабравени.
Просто асадистите не можеха, нямаха сили, да воюват едновременно и с бунтовниците, и с ИДИЛ.


Русия се нахвърли върху бунтовниците , а Маршаловите Острови, САЩ, Гватемала , Япония , Хондорас и Микробритания разгромиха ИДИЛ.
26 Декември 2017 23:07
Маса "специалисти" са се израдвали по темата...

Сгугни се радва на "бунтовниците" от Ал Кайда... с такива бунтовници, Асад винаги ще е тоталната алтернатива. За нормалните. Не че не беше ясно още от началото... бунтовните уахабити са любимци на Запада...

Манрико също първосигнално се радва, като бебе на биберон... Путин каза, че унищожените са ИД. Но знаем, че Манрико не е читател, Манрико е писател. Ясно пише, че това са "Ал Кайда"... другите терористи опериращи в Алепо, Идлиб, Дамаск, Хама и Хомс... е, когато руснаците ги изрината от Алепо, Манрико ревеше като бебе на което са му взели биберона... сега вика, що не са избити?!

От ПЗРК всъщност спасява много ниско летене... или много високо. Но ако такъв самолет вдигне над безопасната височина от 5 000 м, оперативните му възможности като прицел намаляват до степен безмисленост да го ползваш. Ясно е, че е компромис.

Щурчо и то се радва на терорягите. Знам, че Ал Кайда са му любимци. Всички които режат глави, бият жени, превръщат училища и болници в бази, взривяват хора и извършнват атентати, са любимци на Щурчо. То за това така се радва. По малко самолети в Асад, по дълъг живот на терорягите... току виж му дошли на гости.


Лоша новина- руснаците разполагат с хиляди щурмови самолети и хеликоптери, седят резерв и консервирани. Винаги могат да поемат към Сирия и да бъдат буквално подарени на сирийските пилоти. Руснаците няма да хабят ресурси за консервиране и охрана, сирийците почти няма да платят за Су-25 или Ми-24 или Ми-35. Въпрос на двустранни отношения и преговори. По тази линия сирийците получиха стотици БТР-и и няколко десетки Т-90.

Воцко е още един потенциален домакин с плюшено мече... за посрещане на терорягите от Ал Кайда. Сега са му казали, че са от добрите и ТО се радва, какво да прави...
26 Декември 2017 23:21
Нерадостна участ очаква бунтовниците - борци за свобода срещу злия диктатор.
https://glav.su/files/messages/2017/12/26/4688205_27edb7f044bef85b37cbc2ab9b2db8e9.jpg
Очаква се при тях да дойде големия песец или "малка полярна лисица".
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