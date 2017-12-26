Бунтовници свалиха сирийски военен самолет

kasapina 26 Декември 2017 22:27 Хоть с чертом, но против Асада

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В последние дни все чаще в средствах массовой информации упоминается загадочный лагерь для беженцев Аль-Садд в сирийской провинции Хасеке. Несколько дней назад издание «Аль-Хадат» сообщило об «эвакуации» 47 террористов ДАИШ и нескольких боевиков «странной народности» на американских вертолетах из небольшого населенного пункта на левом берегу Евфрата в это поселение обездоленных людей.

В сентябре же командование курдских отрядов народной самообороны (YPG) арестовало несколько своих бойцов, обвинив их в работорговле. Согласно информации журналистов, в качестве «живого товара» выступали девушки, которых преступники вывозили в Джиср-эш-Шаддади — небольшой населенный пункт в нескольких километрах от лагеря. Характерно, что в добавок ко всему, в месте «сбыта» людей располагается американская военная база, на территории которой, по информации российских, сирийских и иранских военных, идет подготовка боевиков «Исламского государства».

Сегодня же в одной из милых кофеин Алеппо мне посчастливилось встретиться с очень интересным собеседником – бывшим корреспондентом курдского издания «ANHA», членом женского подразделения отрядов народной самообороны «YPJ» девушкой Рейхан. Отмечу, что встреча прошла по инициативе моей собеседницы – для нового материала ей были необходимы фотографии с места вчерашнего обстрела района Халидия.

В процессе нашего общения мне удалось выяснить, что Рейхан неоднократно посещала лагерь Аль-Садд.

«Я тоже слышала и про боевиков ДАИШ, которые более чем вольготно себя чувствуют в тех местах, и про преступления моих соотечественников, которые при молчаливом покровительстве американских военных вывозили людей на рынки рабов в соседние населенные пункты… С учетом же того, что страдают в основном девушки и женщины, мы (YPJ)не могли не попытаться выяснить все подробности», — сообщила мне собеседница.

Из рассказа Рейхан я понял, что во время своего пребывания в поселении беженцев, она не встречала орды боевиков ИГИЛ и даже не видела пьяных солдат заокеанской страны, насилующих местных женщин. Однако условия проживания людей в лагере, как и местные устои, не могли не шокировать Рейхан.

«В лагере острая нехватка продуктов питания, нет врачей и медикаментов, бытовые отходы, наверное, годами не вывозились с близлежащих свалок. Судя по всему, там нормально не решена и проблема захоронения умерших», – подчеркнула курдская журналистка.

Больше всего же мою собеседницу шокировало общение с девушками, оказавшимися там волею судеб в статусе вдов. Местные руководители выпустили фетву, согласно которой овдовевшим женщинам запрещается жить без «махрама», то есть без мужчины, который якобы является гарантией того, что она не будет подвергаться домогательствам. Однако, как рассказали женщины, проживающие в лагере, единственной целью данной инициативы являлась легитимизация сексуального насилия.

«В лагере свободно продаются наркотики от гашиша до дезоморфина и героина. Руководство поселения пыталось спрятать от нас свои работников, находящихся в состоянии опьянения, однако, повсеместно разбросанные шприцы и характерно расширенные зрачки не скроешь. Судя по рассказам местных жителей, большинство из охранников поселения беженцев – это бывшие террористы ДАИШ, которые сняли с себя характерную одежду и даже сбрили бороды», — продолжила Рейхан.

После последнего посещения лагеря моя собеседница собиралась подготовить подробный материал о настоящей гуманитарной катастрофе, царящей в лагере, об ущемлении прав женщин, о насилии над девушками в провинции Хасеке. Однако редакция в грубой форме ей отказала…

«Тогда я кардинальным образом пересмотрела свое отношение к «ANHA». Получается какая-то политика двойных стандартов: почему если ССА насилуют женщин – они преступники, а когда издевательства происходят над девушками на востоке Сирии об этом нужно молчать?!», — риторически уточнила у меня собеседница.

Естественно, я не мог не согласиться с Рейхан. Однако на этом ее откровения закончились. Спрятав полученный от меня диск с фотографиями в свою женскую сумочку с шевроном «YPJ», курдская девушка пошла по своим делам, обещав при нашей следующей встрече рассказать и другие интересные факты о жизни в самых отдаленных районах Сирийской Арабской Республики.

Автор: Рияд Фарид Хиджаб