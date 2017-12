Бунтовници свалиха сирийски военен самолет

26 Декември 2017 20:57

Graphic + 18: Islamist rebels execute captured Syrian pilot

The disturbing footage might well indicate that the pilot was executed – probably beheaded given the fact that blood was coming out only from is neck – after being captured alive.

https://www.almasdarnews.com/article/graphic-18-islamist-rebels-execute-captured-syrian-pilot/AMNews дава инфо за трагичната съдба на пилота.За съжаление руснаците се ангажираха главно с Даеш, а Тахрир аш-Шам и останалите бяха "позабравени". Сега се съсредоточават сили в Идлиб, но може да стане така, че възродените терористи от "Нова Сирийска армия", отглеждани от американците, да ударят в гръб от юг.