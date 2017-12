/:/Тереза Мей: Британците трябва да си спомнят за християнското си наследство

JollyRoger 24 Декември 2017 16:18

За тази сметка Smirnoff са пуснали серия от 32-полов бълвоч със "слоган" We Are Open"...

Брадатите майки с докторати по инженерство и медцина харесват това! Дори Дядо Мраз-Коледа не кара веке Coca Cola...За тази сметка Smirnoff са пуснали серия от 32-полов бълвоч със "слоган" We Are Open"...Брадатите майки с докторати по инженерство и медцина харесват това!