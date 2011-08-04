Футболна седмица

Събота (23.XII)
Диема спорт 2
14.30 "Евертън" - "Челси"
17.00 "Манчестър Сити" - "Борнемут"
19.30 "Бърнли" - "Тотнъм"
21.45 "Лестър" - "Манчестър Юнайтед"
Нова спорт
17.00 "Шефилд Уенздей" - "Мидълзбро"
19.30 "Астън Вила" - "Шефилд Юнайтед"
РИНГ.БГ
13.30 "Лацио" - "Кротоне"
16.00 "Наполи" - "Сампдория"
19.00 "Милан" - "Аталанта"
21.45 "Ювентус" - "Рома"
Sport+
14.00 "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
F+
17.15 "Валенсия" - "Виляреал"
Вторник (26.XII)
Диема спорт 2
14.30 "Тотнъм" - "Саутхемптън"
17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Бърнли"
19.30 "Ливърпул" - "Суонзи"
Диема спорт
17.00 "Челси" - "Брайтън&Хоув Албиън"
19.30 "Брентфорд" - "Астън Вила"
Нова спорт
17.00 "Бъртън Албиън" - "Лийдс"
Сряда (27.XII)
Диема спорт 2
21.45 "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
Четвъртък (28.XII)
Диема спорт 2
22.00 "Кристъл Палас" - "Арсенал"
Петък (29.XII)
Диема спорт
21.45 "Кардиф" - "Престън Норт Енд"
РИНГ.БГ
21.45 "Кротоне" - "Наполи"
Събота (30.XII)
Диема спорт
17.00 "Челси" - "Стоук Сити"
19.30 "Бристъл Сити" - "Уулвърхемптън"
Диема спорт 2
17.00 "Ливърпул" - "Лестър"
19.30 "Манчестър Юнайтед" - "Саутхемптън"
Нова спорт
17.00 "Барнзли" - "Рединг"
РИНГ.БГ
13.30 "Фиорентина" - "Милан"
16.00 "Рома" - "Сасуоло"
19.00 "Интер" - "Лацио"
21.45 "Верона" - "Ювентус"
Неделя (31.XII)
Диема спорт 2
14.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"
18.30 "Уест Бромич" - "Арсенал"
Понеделник (1.I.2018)
Диема спорт 2
14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Борнемут"
17.00 "Бърнли" - "Ливърпул"
19.30 "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"
Диема спорт
17.00 "Лийдс" - "Нотингам Форест"
Нова спорт
17.00 "Болтън" - "Хъл Сити"
Вторник (2.I)
Диема спорт
21.45 "Суонзи" - "Тотнъм"
Диема спорт 2
22.00 "Манчестър Сити" - "Уотфорд"
Сряда (3.I)
Диема спорт 2
21.45 "Арсенал" - "Челси"
Четвъртък (4.I)
Диема спорт
22.00 "Тотнъм" - "Уест Хем"
Петък (5.I)
РИНГ.БГ
21.45 "Фиорентина" - "Интер"
Диема спорт 2
21.55 ФА Къп, 1/32-финал: "Ливърпул" - "Евертън"
Диема спорт
22.00 ФА Къп, 1/32-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Дарби Каунти"
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