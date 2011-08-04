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Скандалът "Кум-гейт" в Хасково бил "синтетичен"
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота (23.XII)

Диема спорт 2

14.30 "Евертън" - "Челси"

17.00 "Манчестър Сити" - "Борнемут"

19.30 "Бърнли" - "Тотнъм"

21.45 "Лестър" - "Манчестър Юнайтед"

Нова спорт

17.00 "Шефилд Уенздей" - "Мидълзбро"

19.30 "Астън Вила" - "Шефилд Юнайтед"

РИНГ.БГ

13.30 "Лацио" - "Кротоне"

16.00 "Наполи" - "Сампдория"

19.00 "Милан" - "Аталанта"

21.45 "Ювентус" - "Рома"

Sport+

14.00 "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

F+

17.15 "Валенсия" - "Виляреал"



Вторник (26.XII)

Диема спорт 2

14.30 "Тотнъм" - "Саутхемптън"

17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Бърнли"

19.30 "Ливърпул" - "Суонзи"

Диема спорт

17.00 "Челси" - "Брайтън&Хоув Албиън"

19.30 "Брентфорд" - "Астън Вила"

Нова спорт

17.00 "Бъртън Албиън" - "Лийдс"



Сряда (27.XII)

Диема спорт 2

21.45 "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"



Четвъртък (28.XII)

Диема спорт 2

22.00 "Кристъл Палас" - "Арсенал"



Петък (29.XII)

Диема спорт

21.45 "Кардиф" - "Престън Норт Енд"

РИНГ.БГ

21.45 "Кротоне" - "Наполи"



Събота (30.XII)

Диема спорт

17.00 "Челси" - "Стоук Сити"

19.30 "Бристъл Сити" - "Уулвърхемптън"

Диема спорт 2

17.00 "Ливърпул" - "Лестър"

19.30 "Манчестър Юнайтед" - "Саутхемптън"

Нова спорт

17.00 "Барнзли" - "Рединг"

РИНГ.БГ

13.30 "Фиорентина" - "Милан"

16.00 "Рома" - "Сасуоло"

19.00 "Интер" - "Лацио"

21.45 "Верона" - "Ювентус"



Неделя (31.XII)

Диема спорт 2

14.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"

18.30 "Уест Бромич" - "Арсенал"



Понеделник (1.I.2018)

Диема спорт 2

14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Борнемут"

17.00 "Бърнли" - "Ливърпул"

19.30 "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт

17.00 "Лийдс" - "Нотингам Форест"

Нова спорт

17.00 "Болтън" - "Хъл Сити"



Вторник (2.I)

Диема спорт

21.45 "Суонзи" - "Тотнъм"

Диема спорт 2

22.00 "Манчестър Сити" - "Уотфорд"



Сряда (3.I)

Диема спорт 2

21.45 "Арсенал" - "Челси"



Четвъртък (4.I)

Диема спорт

22.00 "Тотнъм" - "Уест Хем"



Петък (5.I)

РИНГ.БГ

21.45 "Фиорентина" - "Интер"

Диема спорт 2

21.55 ФА Къп, 1/32-финал: "Ливърпул" - "Евертън"

Диема спорт

22.00 ФА Къп, 1/32-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Дарби Каунти"

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