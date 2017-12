Банкси и Дани Бойл с коледен пърформанс във Витлеем Ангелите на Банкси върху разделителната стена



Дани Бойл прекарва месец и половина в кастинг на изпълнители (дори магарета) и търси технически персонал за пиесата, която пародира традиционната сцена на раждането на Христос, пресъздавана в някои католически държави. Подробности за Alternativity все още не са разкрити. Известно е, че в една от сцените участват местни деца, които пеят Jingle Bells под изкуствен сняг. Изпълнението е заснето от BBC Two, а записът ще бъде излъчен в края на декември.



Филмът разказва за работата на Бойл и за това как той приема офертата за сътрудничество от неуловимия Банкси, с които никога не се срещат, както и какво е усещането да работи на място, където никога преди не е ходил.



Самият Банкси открито критикува ролята, която Великобритания изиграва преди 100 години в историята на създаването на еврейска държава в Палестина. На 2 ноември 2017 г., в деня на 100-годишнината от Декларацията на Балфур, разделяща Палестина и Израел, на стената в Йерусалим се появи "извинение" с лицето на британската кралица Елизабет II и се проведе традиционният Five o'сloсk tea с 50 палестински деца.



